Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка». Прием заявок уже стартовал.

Шестой фестиваль-конкурс состоится 13-го июня в Горном парке имени Павла Бажова Златоуста – с целью сохранения и популяризации традиционной казачьей культуры и традиционных духовных ценностей.

К участию приглашаются фольклорные, этнографические семейные ансамбли, народные коллективы, народные хоры и отдельные исполнители, ансамбли народной песни, оркестры, сохраняющие манеру исполнения своего региона, в репертуаре которых собраны произведения различных жанров казачьего фольклора (песенный, инструментальный, танцевальный, обрядовый, игровой).

Кроме того, организаторы «Златы горки» будут рады видеть хореографические коллективы, ансамбли, дуэты и отдельных исполнителей; представителей казачьих объединений, казачьих кадетских корпусов; мастеров народных промыслов и ремесел.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку до восьмого июня на электронный адрес: artmetod350@mail.ru.

Более подробную информацию можно узнать в группе фестиваля в ВКонтакте.