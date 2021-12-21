Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра

Программу международного фестиваля классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики» в Челябинске завершит концертно-сценическая версия оперы «Руслан и Людмила» в постановке режиссера Вадима Кейша.

Над этим произведением Михаил Иванович Глинка работал около пяти лет. В обсуждении плана оперы принимал участие и Александр Сергеевич Пушкин – автор поэмы «Руслан и Людмила». Сегодня музыкальный шедевр входит в сокровищницу русской классики, но крайне редко идет на сценах российских театров.

Впервые за долгое время опера «Руслан и Людмила» вновь прозвучит в Челябинском театре оперы и балета. В образе Людмилы зрители увидят звезду оперной сцены Казахстана, ведущую солистку театра «Астана Опера», народную артистку республики Башкортостан Альфию Каримову. Исполнительница является обладателем Гран-при международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой и премии The opera ball award в номинации «Лучший женский голос», а также номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».

Как рассказала пресс-секретарь Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, Альфия Каримова 11 раз становилась лауреатом престижных международных конкурсов, в числе которых международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) и международный конкурс имени Виньяса (Барселона, Испания). Артистка сотрудничает с такими знаменитыми коллективами, как оркестр и хор Академии имени Тосканини (Италия) и Королевский симфонический оркестр (Великобритания). Голосом Альфии Каримовой восхищались в Италии, Испании, Нидерландах, США, Канаде, Турции, Великобритании, Южной Корее и других странах.

В партии Руслана выступит солист Мариинского театра Вадим Кравец. Артист становился лауреатом международного конкурса Елены Образцовой, VI международного конкурса молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) и международного конкурса вокалистов имени Лисициана (Владикавказ).

В образе Фарлафа на сцену выйдет также приглашенный солист из Мариинского театра – народный артист республики Северная Осетия-Алания Михаил Колелишвили. В 2005 году он вошел в число финалистов Международного конкурса певцов BBC Cardiff singers of the world.

Михаил – лауреат международного конкурса вокалистов имени Монюшко (Варшава), III международного конкурса Елены Образцовой (Санкт-Петербург), I Республиканского конкурса молодых исполнителей (Тбилиси), а также дипломант и обладатель приза слушательских симпатий V международного конкурса молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург).