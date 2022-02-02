1С Онлайн: возможности, преимущества

Для тех, кто на регулярной основе использует программные продукты компании 1С, есть хорошая новость: работать с ними можно в том числе и через интернет. Это очень просто и удобно, позволяет оперативно решать любые бизнес-вопросы и задачи. В сегодняшней статье мы выясним, что представляет собой 1С Онлайн, какие возможности предоставляет и кому именно может подойти.

1С Онлайн является разработкой компании 1С, предоставляющей доступ к программам через любой браузер или специальный клиент. Работа строится следующим образом:

вы заходите в веб-клиент, вводите свой логин и пароль;

запускаете свою базу и работаете с ней в обычном режиме, как с обычной программой.

Данное решение подойдёт практически всем: как владельцам небольших компаний и организаций, которые совсем недавно вышли на рынок и стремятся уверенно в нём закрепиться, так и владельцам крупных компаний и корпораций, которые уже давно и успешно существуют в своей сфере и стремятся свести к минимуму риск совершения ошибок, а также повысить свою эффективность, производительность, увеличить доход.

1С удаленно позволяет работать со следующими популярными приложениями:

«1С: Комплексная автоматизация (1C: КА) онлайн;

«1С: Управление нашей фирмой (1С: УНФ) онлайн»;

«1С: Розница онлайн»;

«1С: Управление торговлей онлайн»;

«1С: Бухгалтерия онлайн»;

«1С: Садовод онлайн»;

«1С: Зарплата и управление персоналом (1С: ЗУП) онлайн».

Узнать об этом подробнее можно на тематических форумах и сайтах, однако в целях экономии времени лучше обратиться за консультацией к менеджерам компании АйТи-Консалтинг. Она предлагает установку и сопровождение лицензионных программ 1С и является надежным партнером для сотен своих постоянных клиентов. Предлагаемые ею решения отличает невысокая стоимость, отличная скорость работы, легко настраиваемый интерфейс и широкие функциональные возможности.