5000-й абитуриент ЮУрГУ планирует осваивать клиническую психологию

В Южно-Уральском государственном университете в разгаре приемная кампания. Сегодня в вуз подал документы пятитысячный абитуриент. Им стала Алёна Ершова из поселка Новогорный Озерского городского округа.

«Я выбрала направление “Клиническая психология”, а так как есть возможность выбора нескольких направлений, то еще подала документы на специальность “Психология служебной деятельности” и в качестве запасного варианта

остановилась на “Социологии”», – говорит Алёна Ершова.

Девушка рассказывает, что выбрала вуз для поступления по отзывам братьев, которые учились в ЮУрГУ: «Здесь сильный профессорско-преподавательский состав, вуз поддерживает студентов во всех начинаниях, есть возможность участвовать в различных научных конференциях».

С момента старта приемной кампании прошло около трех недель. С начала июля начался ее активный этап: школьники получили аттестаты и массово начали подавать документы.

«Ежегодно порядка 10 000 человек подают документы в ЮУрГУ, так что уже половину абитуриентов мы встретили, – говорит проректор по учебной работе Андрей Радионов. – И сегодня мы поздравляем юбилейного пятитысячного

абитуриента. Надеюсь, у Алёны все сложится хорошо, она поступит в ЮУрГУ и будет успешно учиться. В целом приемная кампания идет активно, мы достигли “допандемийного” уровня по числу абитуриентов».

Год от года предпочтения абитуриентов не меняются. Как рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев, популярны специальности гуманитарного, экономического направления, из технических – специальности, связанные с информатикой, строительством.

«В приемные комиссии лично приходят порядка 1/3 абитуриентов, остальные – подают документы через интернет. 2020 год приучил нас к дистанционному общению», – отмечает Александр Губарев.

Для ЮУрГУ дистанционная работа с абитуриентами не является новшеством. Уже более 10 лет все желающие могут подать документы заочно через интернет благодаря корпоративной информационно-аналитической системе «Универис»,

действующей в вузе. В этом году абитуриенты также могут подать документы через Госуслуги.

Приказ о зачислении будет опубликован на сайте университета 17 августа. В этот день абитуриенты ЮУрГУ узнают, смогли ли они поступить на бюджет. Более 3000 человек в новом учебном году смогут обучаться на бюджетной основе.

«Нашим будущим студентам желаю быть активными, студенческие годы – лучшие, и я всегда говорю, что нужно брать все, что дает университет, не только в плане учебы, но и в рамках других активностей – участвовать в спортивных, культурно- массовых мероприятиях, олимпиадах и конкурсах», – подчеркнул Андрей Радионов.

Сегодня ЮУрГУ – один из лидеров современного российского образования, вуз, в котором студенты имеют возможность в полной мере реализоваться не только в научной деятельности, но также в спорте, творчестве, волонтерстве. Узнать больше о возможностях, которые дает ЮУрГУ своим студентам, можно будет уже в эту субботу, 10 июля, на традиционном мероприятии «Час с ректором», во время которого Александр Шестаков ответит на все вопросы абитуриентов и их родителей. Начало встречи в 12:00 по адресу: проспект Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал, 2 этаж.

Приемная комиссия работает ежедневно: по будням с 9:00 до 17:00, по выходным – с 9:00 до 13:00. Место работы – второй корпус университета, пр. Ленина, 85 (ауд. 114). Подать заявление можно также онлайн: через «Личный кабинет абитуриента» на сайте вуза или посредством портала Госуслуг. На сегодняшний день половина из поступающих в вуз воспользовались возможностью подать документы через онлайн-сервисы.

Всю информацию абитуриенты могут найти на специальном портале ЮУрГУ http://www.abit.susu.ru/.

Многоканальный телефон: 8 (351) 267-94-52 или 8-800-300-00-55. E-mail для общих вопросов: prkom@susu.ac.ru.