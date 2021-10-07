7 октября — Всемирный День действий профсоюзов «За достойный труд!»Жить мы стали лучше! А по факту…

В Федерации профсоюзов Челябинской области сняли фильм о реалиях сегодняшнего дня. В этом фильме работники предприятий рассказывают о нагрузке, сверхурочных и работе без выходных, росте цен и волшебной формуле, по которой рассчитывается уровень доходов населения, о заявлениях и обещаниях чиновников. Между тем большая часть работников и их семьи вынуждены выживать…

Посмотреть фильм можно здесь.