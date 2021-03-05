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8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно

Специально к весеннему празднику - 8 Марта - Wink представляет коллекцию фильмов, сериалов и телеканалов для милых дам, которую можно будет смотреть бесплатно.

Фильмы в Международный женский день - это не всегда сентиментальные истории о любви: в подборке Wink представительницы прекрасного пола смогут найти кино на любой вкус: ленты о сильных женщинах и равноправии, биографические и исторические картины, романтические приключения, легкие комедии и серьезные драмы.

Wink покажет и популярные сериалы для женщин: одно из самых заметных событий отечественного кинематографа в 2020 году - ленту «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли, масштабные исторические картины о великих правительницах «Виктория» и «Екатерина», антиутопию «Рассказ служанки» о роли женщин в обществе, где победил шовинизм, легендарную медицинскую драму «Анатомия страсти», которая до сих пор имеет массу поклонников.

В коллекции представлены фильмы о ярких женщинах: российская комедия с душещипательным сюжетом и отличным актерским составом «Красотка в ударе», жизнеутверждающая и смешная лента о скандальной фигуристке 90-х «Тоня против всех», удивительная и завораживающая картина о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете», пронзительный фильм о судьбе французской писательницы «Колетт».

В подборку также вошли телеканалы с весенним настроением: новые горизонты и настоящие эмоции на TLC, где рассказывают о жизни современной женщины, полноценный гид по моде, красоте и стилю World Fashion Show, канал «Дорама», посвященный киноиндустрии стран Востока, с популярными во всем мире сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Коллекцию с женским характером можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти по данной ссылке, нажать «Смотреть бесплатно» и зарегистрироваться в видеосервисе.