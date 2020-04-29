98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин
Великой Отечественной войны Валентин Кузнецов из села Долгодеревенское (Челябинская область) написал более 600 картин. Он мечтает найти своего зрителя.
Боевой путь Валентина Ивановича Кузнецова начался в 1941 году, когда его, накануне окончившего училище штурманов, отправили на фронт в закавказский военный округ. Там молодой штурман охранял нефтяные районы Азербайджана от налетов фашистской авиации и проникновения диверсионных групп со стороны Турции.
Он не только герой войны, сбивавший немецкие самолеты в чужом воздушном пространстве, но и художник. После окончания войны Валентин Иванович почти 40 лет он проработал в школе села Долгодеревенское. Используя зарисовки, сделанные во время походов с учениками по области, он написал более 600 картин, которые экспонировались в различных выставочных центрах.
Среди его работ преобладают пейзажи Южного Урала, просторы средней полосы России, есть виды старинных русских городов и портреты. Отдельная серия картин Валентина Ивановича посвящена красотам Челябинска и его окрестностей.
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