Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора

Мэрия Челябинска одобрила проект планировки территории на месте частного сектора, расположенного в Центральном районе. Заключение по итогу публичных слушаний появилось на сайте городской администрации.

Как сообщает «АиФ – Челябинск», речь идет об участке в границах улиц Российской, Миасской и Красноармейской. Слушания состоялись в конце апреля, инициатором выступило научно-производственное объединение «Радиотехнические системы», которое заинтересовано в строительстве технопарка на этой территории.

Согласно проектной документации, здесь также хотят возвести четыре административно-деловых центра с автостоянками и торгово-развлекательный комплекс.

На публичных слушаниях поступили замечания об охранных и защитных зонах объектов культурного наследия, расположенных на участке.

По итогам публичных слушаний документацию рекомендовали к утверждению.