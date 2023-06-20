20.06.2023
Так совпало, что на 2023 год пришлись сразу две знаменательные даты – 120 лет со дня рождения «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова и 75-летие ПО «Маяк», где создавалась «начинка» для этой бомбы
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
20.06.2023
Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов
20.06.2023
Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных
20.06.2023
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных
Первый суд против предпринимателя Арбузова мэрия проиграла
17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
07.06.2023
СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023