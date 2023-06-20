Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных

Администрация Челябинска продолжит добиваться признания постройки на улице Братьев Кашириных в Калининском районе самовольной и подлежащей сносу, несмотря на то, что Арбитражный суд Челябинской области 15 июня текущего года в удовлетворении иска мэрии отказал.

Исковое заявление к индивидуальному предпринимателю Алексею Арбузову городские власти подали, чтобы защитить права жителей, в том числе жильцов многоквартирного дома №70-А по улице Молодогвардейцев. В мэрии отметили, что постройка находится на пешеходной части в зоне общего пользования и затрудняет проход горожан по улице Молодогвардейцев в районе дома №70-А; кроме того, на этом участке имеются зеленые насаждения.

В рамках данного дела мэрия представила заключение эксперта о том, что возведенная Арбузовым постройка не соответствует по своим конструктивным характеристикам проектной документации, разрешению на строительство и сведениям, содержащимся в ЕГРН.

«Так, объект, возведенный ИП Арбузовым, расположен на фундаменте из материалов, которые проектом не предусмотрены, более того, степень готовности объекта не соответствует сведениям, содержащимся в ЕГРН, - сообщили в администрации Челябинска. - Однако данным доводам не была дана надлежащая правовая оценка. Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в вышестоящие инстанции».

В мэрии пояснили, что изначально земельный участок предоставлялся в 2012 году без проведения торгов для строительства торгового комплекса.