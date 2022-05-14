Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Продкорпорации
Пригородные поезда
Дороги
Космос
Дело Корецкого
Учения стран ШОС
Физкультминутки
Жизнь на минималках
Дело Извекова
Физкультминутка
Ситуация на Украине
Дело Андрея Косилова
Коронавирус
Зеленая революция
Автовокзал Челябинск
Мирная миссия-2007
Паводок
Сельское хозяйство
Гроза
Бюджет
Голодовка в Розе
Дело Скрынника
Арест Николая Сандакова
Коррупция в филиале ЧелГУ
Здоровье
Крещение
Клещи
Спецоперация на Украине
Дело Артура Дамерта
С добрым утром, Урал!
Наркотики
День редких заболеваний
Арест Васькова
Образование
Бунт в копейской колонии
День Победы
Экспедиция ЧелГУ
Дело Александра Макарова
ЖКХ
АгроПлюс
Уголовное дело Юревича
Экология
Банкротство Уралбройлер
Переселение поселка Роза
корона
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Артура Дамерта
Арест Лемешевского
Борьба с наркотиками
Бунт в копейской колонии
ЗСО
Коронавирус
Ситуация на Украине
Арест Васькова
Метро в Челябинске
Голодовка в Розе
Бюджет
Дело Александра Макарова
Экспедиция ЧелГУ
Дело Александра Уфимцева
Переселение поселка Роза
Дело Попова и Щербаковой
Детское питание
корона
Образование
Наркотики
Автовокзал Челябинск
Дело Виктора Щекотова
Глазами краеведа
Здоровье
Мирная миссия-2007
Дело Корецкого
Картина маслом
Выборы в Госдуму
Физкультминутка
Дело Извекова
карантин
С добрым утром, Урал!
День Победы
Уголовное дело Юревича
Транспорт
ЕГЭ
Дело Андрея Косилова
Дело Александра Путина
Дело Продкорпорации
Пригородные поезда
Сельское хозяйство
Коррупция в филиале ЧелГУ
Физкультминутки
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в предстоящее воскресенье, 15 мая, пройдёт городской семейный фестиваль «
13.05.2022

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 15 мая, в центре Челябинска будет перекрыто движение для транспорта в
13.05.2022

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Объём ввода жилья в Челябинской области в 2022 году сокращать не будут. Об этом сегодня, 13 мая,
13.05.2022

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сегодня, 13-го мая, превратился в студию программы «Жди меня»: после разлуки
13.05.2022

«Жди меня» для Шкоды и Забавы

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
13.05.2022

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2022

Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2022

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2022

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву
Общество
14.05.2022 11:52
Фото: страница в социальных сетях Максима Пекарского

Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу

Администрация Златоуста (Челябинская область) выкупила ДК «Металлург». Он долго не функционировал и был выставлен прошлым собственником (это местный метзавод) на продажу.

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Златоуста Максим Пекарский.

«Предыдущим собственником дворец был выставлен на продажу. В результате открытых торгов этот лот достался именно Златоусту.
Спасибо за поддержку и личное участие в решении вопроса губернатору Алексею Текслеру. Благодаря ему большая часть необходимых для покупки средств была выделена из областного бюджета. Дворец сохранит свой социальный профиль, здесь, как и прежде, будут проходить концерты, заниматься творческие коллективы», - пишет Максим Пекарский.

Объект долгое время не функционировал. Впереди большая работа, чтобы подготовить ДК «Металлург» к открытию.

«Торги по выкупу этого здания прошли. Мы ДК выкупили. Сейчас главная работа предстоит к приведению его соответствие с санитарными нормами, нормами пожарной безопасности. Предстоит ремонт кровли. Сделка будет подписана в течении месяца, это по закону. А наша задача – запустить работу дворца в кратчайшие сроки», - добавили в администрации Златоуста.

Жители Златоуста с радостью восприняли новость  том, что их дворец культуры вновь будет функционировать.

- «Городу этот объект необходим! Это точка притяжения и развития молодежи и не только! От себя отдельное спасибо».

 - «Приятная, долгожданная новость. Сегодня в день торгов переживали, волновались, но это случилось! Спасибо Максиму Борисовичу за сохранение дворца и развитие культуры в Златоусте».

 - «Ура! Наконец-то, наши мытарства закончатся, и мы вернемся в родные стены! Очень ждем, надеемся и верим!».

Цена сделки не разглашается.

Автор: Инна Шемаева
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
Общество

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эконом
Федерация

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Челябинска, Златоуста жалуются на беспорядок и захламленность на городских кладби
Общество

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с уполномоченным по права
Экономика

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, по улицам Челябинска сегодня
Общество
День Победы

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Парад Победы, который состоялся сегодня, девятого мая, в 11 часов на площади Революции в Челябинс
Общество
День Победы

Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в предстоящее воскресенье, 15 мая, пройдёт городской семейный фестиваль «
13.05.2022

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 15 мая, в центре Челябинска будет перекрыто движение для транспорта в
13.05.2022

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Объём ввода жилья в Челябинской области в 2022 году сокращать не будут. Об этом сегодня, 13 мая,
13.05.2022

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сегодня, 13-го мая, превратился в студию программы «Жди меня»: после разлуки
13.05.2022

«Жди меня» для Шкоды и Забавы

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
13.05.2022

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу

14.05.2022 11:48

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

13.05.2022 17:45

В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»

13.05.2022 17:38

Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

13.05.2022 17:30

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

13.05.2022 17:26

Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

13.05.2022 17:24

Челябинский горсад имени Пушкина преображается и расцветает

13.05.2022 17:20

Меня использовали, как торпеду: ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за подготовку серии терактов в Москве

13.05.2022 17:08

Экосистема могла пострадать: в Харлушевском заказнике едва не случилась чрезвычайная ситуация

13.05.2022 16:58

Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы

13.05.2022 16:45

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы

13.05.2022 16:35

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022 15:36

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

13.05.2022 15:24

Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего

13.05.2022 15:19

Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса

13.05.2022 14:51

«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян

13.05.2022 14:50

Южноуральцы критикуют ремонт региональных дорог

13.05.2022 14:14

В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения

13.05.2022 14:07

В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя

13.05.2022 13:23

Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

13.05.2022 13:15

«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

13.05.2022 12:38

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

13.05.2022 10:52

В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии

13.05.2022 09:55

​​​​​​​В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор

12.05.2022 23:36

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу

12.05.2022 21:19

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

12.05.2022 19:47

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая

12.05.2022 18:23

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

12.05.2022 17:43

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

12.05.2022 17:28

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

12.05.2022 17:12

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

12.05.2022 17:00

История Челябинска в лицах и судьбах

12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного

12.05.2022 16:20

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание

12.05.2022 15:31

Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы

12.05.2022 15:29

Карагайская лиственница может стать главным деревом страны

12.05.2022 15:02

Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района

12.05.2022 14:38

Родственники погибшего и пострадавшие в аварии болельщики могут рассчитывать на компенсацию

12.05.2022 14:36

Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН

12.05.2022 14:34

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая

12.05.2022 14:12

Магнитогорцы читают правильные книжки…

12.05.2022 13:17

Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя

12.05.2022 13:04

Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших

12.05.2022 12:32

В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз

12.05.2022 12:27

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022 12:25

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

12.05.2022 11:49

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный

12.05.2022 11:45

Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи

12.05.2022 11:35

В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход

12.05.2022 11:30

Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе

12.05.2022 11:26

Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации

12.05.2022 11:11

Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка

12.05.2022 11:05

Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО

12.05.2022 10:37

Предприниматель, обвиняемый по делу о ДТП с футбольными фанатами, заключен под стражу

12.05.2022 10:28

Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку

12.05.2022 09:54

В Челябинской области сократилось количество выявленных поддельных банкнот

12.05.2022 09:47

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

11.05.2022 21:11

С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса

11.05.2022 20:20

Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале

11.05.2022 19:15

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями

11.05.2022 18:43

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

11.05.2022 17:22

В четверг в Челябинской области местами дожди

11.05.2022 17:00

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве

11.05.2022 16:53

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев

11.05.2022 16:41

Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах

11.05.2022 16:03

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022 15:51

Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»

11.05.2022 15:37

Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута

11.05.2022 15:32

ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта

11.05.2022 15:03

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих