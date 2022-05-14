Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу

Администрация Златоуста (Челябинская область) выкупила ДК «Металлург». Он долго не функционировал и был выставлен прошлым собственником (это местный метзавод) на продажу.

Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Златоуста Максим Пекарский.

«Предыдущим собственником дворец был выставлен на продажу. В результате открытых торгов этот лот достался именно Златоусту.

Спасибо за поддержку и личное участие в решении вопроса губернатору Алексею Текслеру. Благодаря ему большая часть необходимых для покупки средств была выделена из областного бюджета. Дворец сохранит свой социальный профиль, здесь, как и прежде, будут проходить концерты, заниматься творческие коллективы», - пишет Максим Пекарский.



Объект долгое время не функционировал. Впереди большая работа, чтобы подготовить ДК «Металлург» к открытию.

«Торги по выкупу этого здания прошли. Мы ДК выкупили. Сейчас главная работа предстоит к приведению его соответствие с санитарными нормами, нормами пожарной безопасности. Предстоит ремонт кровли. Сделка будет подписана в течении месяца, это по закону. А наша задача – запустить работу дворца в кратчайшие сроки», - добавили в администрации Златоуста.

Жители Златоуста с радостью восприняли новость том, что их дворец культуры вновь будет функционировать.

- «Городу этот объект необходим! Это точка притяжения и развития молодежи и не только! От себя отдельное спасибо».

- «Приятная, долгожданная новость. Сегодня в день торгов переживали, волновались, но это случилось! Спасибо Максиму Борисовичу за сохранение дворца и развитие культуры в Златоусте».

- «Ура! Наконец-то, наши мытарства закончатся, и мы вернемся в родные стены! Очень ждем, надеемся и верим!».

Цена сделки не разглашается.