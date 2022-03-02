04.03.2022
Паралимпийцы, отстраненные от Игр в Пекине, спели российский гимн
04.03.2022
На Челябинском вокзале «цветочный патруль» поздравил женщин с 8 марта
04.03.2022
В Челябинске «оживут» персонажи книг
04.03.2022
Магнитогорские школьники решают задачи с подвохом
04.03.2022
Часть Советского района Челябинска останется без воды
04.03.2022
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС
Аэропорт Челябинска приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Ke
17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
21.12.2021
Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска
14.12.2021
Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами
01.12.2021
В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022