Аэропорт Челябинска приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Ke

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Key в бизнесс-залах.

«По техническим причинам Международный аэропорт им. Курчатова приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Key в бизнес-залах терминалов внутренних и международных линий», - сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, пассажиры, имеющие карты Lounge Key или Priority Pass, получают доступ в бизнес-залы ожидания, которые отделены от общего потока пассажиров аэропортов. VIP-зоны оборудованы комфортабельными креслами, системами климат-контроля, журнальными столиками и имеют иные удобства.

О приостановке обслуживания по программам лояльности бизнесах залах сообщили и ряд других аэропортов страны, в том числе в Томске.