Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды

Международный аэропорт им. И. В. Курчатова в Челябинске закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник, 19 декабря.

«В связи с метеоусловиями аэропорт закрыт до 10 часов 30 минут», - предупредили пассажиров и встречающих. Специалисты проводят обработку взлетно-посадочной полосы.

Южноуральцев просят уточнять актуальное время вылета/прилета на онлайн-табло. Так, Отправка воздушного судна в Ханты-Мансийск, которое должно было вылететь в пять часов пять минут утра, перенесена на 11 часов.

Задержаны утренние рейсы на Санкт-Петербург, Москву

Время вылета рейса ИН 1283, следующего на Сургут, перенесено на 12 часов 30 минут потом на 14 часов 25 минут. Причина - техническая, уточнили в аэропорту (время вылета было в 8.15). Борт в Сочи задержался лишь на 40 минут и уже вылетев в восемь часов 53 минуты.

В выходные также были задержки некоторых рейсов, но уже по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту прилета.