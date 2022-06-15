Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

В Челябинской области аграрии завершили яровой сев с перевыполнением плана.

Общая площадь яровых культур, по предварительным данным, составила один миллион 803 тысячи гектаров.

По данным минсельхоза региона, площадь зерновых и зернобобовых культур увеличилась к прошлому году на 33,7 тысячи гектаров, площадь масличных культур – на 42 тысячи гектаров. Не так значительно, но все же выросли по отношению к прошлогодним посадки картофеля и овощей. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства посадили картофель и овощи на общей площади 8,24 тысячи гектаров.

С перевыполнением собственных планов завершили сев аграрии Аргаяшского, Брединского, Варненского, Карталинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Нязепетровского, Октябрьского, Сосновского, Троицкого, Увельского и Чебаркульского районов. Самый большой клин яровых занимают посевы в Брединском, Кизильском и Троицком районах.

В июне-июле также будут произведены летние посевы. В конце июня начнется заготовка кормов.

Напомним, Челябинская область занимает по площади пашни первое место среди регионов Уральского федерального округа и 15-е место – в Российской Федерации.