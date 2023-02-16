16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
Актер Виталий Гогунский станет участником шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ
15.02.2023
На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой
08.02.2023
Никакой еды и суровые испытания: телеканал ТНТ начал съёмки проекта «Новые звёзды в Африке»
01.02.2023
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снялся в новом сезоне сериала «Патриот»
19.01.2023
Челябинская актриса снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023