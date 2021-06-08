Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте

Общественники из города Златоуст (Челябинская область) подняли шум в СМИ региона вокруг разваливающегося старинного дома №11 по улице Карла Маркса.

Представители «Гражданского патруля» разразились критикой в адрес главы города Максима Пекарского, заявив, что он «не воспринял всерьез слова главы региона Алексея Текслера, назвавшего состояние памятника архитектуры позором».

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По словам местного активиста Андрея Королева, дом рассыпается, куски кирпичей летят людям на головы.

«Для безопасности крыльцо банка, находящегося в этом доме, перетянули лентами, закрыв вход и предлагая посетителям входить со двора. Но самое главное – фасад здания, который действительно выглядит позорно», - заметил Королев, не забыв снова отпустить ехидный комментарий в адрес Максима Пекарского.

Королев заявил, что «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области, а также государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона с просьбой провести проверку по факту бедственного положения памятника архитектуры. Общественники просят принять срочные меры по реконструкции старинного здания.

В администрации Златоуста отметили, что приведение дома на Карла Маркса в надлежащий вид является зоной ответственности регионального оператора капитального ремонта, а никак не Максима Пекарского.

«В рамках программы капремонта планируется отремонтировать фасады, фундаменты, кровли и восстановить в первозданном виде архитектурные элементы многоквартирных домов по улице Карла Маркса, в том числе дома №11. В настоящее время разработанный проект проходит историко-культурную экспертизу, а это долгий процесс», - пояснили в пресс-службе мэрии.