Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске

Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» в тридцатый раз организует звуковое сопровождение парада Победы 9 мая на площади Революции в Челябинске.

Качество звучания акустической системы челябинского радиоузла, который принадлежит «Ростелекому», не уступает той, что сопровождает парад на Красной площади Москвы. Именно это оборудование делает праздник громким и величественным.

Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что парад Победы широко освещается средствами массовой информации Южного Урала - очевидно, что такой объем звука даже самая современная видеокамера не сможет записать качественно.

«Поэтому звуковое сопровождение праздника, кроме гостей и участников, могут слышать еще и зрители южноуральских телекомпаний и радиостанций: уже обработанный звук из радиоузла передается в их студии. Видео парада тележурналисты записывают на свои видеокамеры, а качественную звуковую дорожку они получают от «Ростелекома». Кроме того, для трансляции парада в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» наша компания предоставила высокоскоростной оптический канал связи», - сообщил Михаил Сергеев.

Специалисты «Ростелекома» традиционно организуют звуковое сопровождение всех народных праздников, и, в первую очередь, парада Победы. Для этого на территории площади Революции устанавливаются микрофоны. Звуковой сигнал поступает от них в радиоузел, усиливается и возвращается обратно через десять динамиков, расположенных по периметру площади на опорах и стойках. В случае сбоев в подаче электричества эту работу примет на себя резервная подвижная станция звукоусиления провайдера, которая работает на аккумуляторах.

Коме того, что специалисты связи «Ростелекома отвечают за звуковое сопровождение парада Победы в Челябинске, некоторые из них являются непосредственными участниками праздничной церемонии.

Начальник участка радиосвязи, радиовещания и телевидения Челябинского филиала компании «Ростелеком» Олег Бабушкин рассказал, что в сфере связи работает уже 35 лет, прошел военную службу в армии на Кубе.