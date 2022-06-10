10.06.2022
Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район
10.06.2022
После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта
10.06.2022
На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура
10.06.2022
Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%
10.06.2022
Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей
10.06.2022
В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов
Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинска область, все южноуральцы
10.06.2022
Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам
10.06.2022
Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи
10.06.2022
Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР
09.06.2022
Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022