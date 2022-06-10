Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинска область, все южноуральцы

В пятницу, 10 июня, состоялась отправка из Челябинска гуманитарного груза, который предназначен для восстановления социальных объектов и жилых домов в Донецкой народной республике. На Донбасс было отправлено восемь фур, половина груза сформирована депутатами регионального парламента.

С инициативой об отправке гуманитарной помощи к депутатскому корпусу обратился председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. Его поддержали парламентарии – промышленники, руководители строительных компаний и коммерческих фирм. Участие в сборе средств приняли все фракции областного парламента, сотрудники аппарата Законодательного Собрания области.

Сегодня областной парламент отправил в Донецкую республику четыре машины с грузом. Одна фура загружена профнастилом, вторая – доской, гвоздями, шурупами, еще одна – пескобетоном и штукатуркой, четвертая фура полностью загружена питьевой водой. Общий вес груза – почти 79 тонн.

«Прежде всего освобожденные территории нуждаются в восстановлении нормальной, мирной жизни. Многое предстоит отстроить практически заново. Донбасс сейчас остро нуждается в строительных материалах», - рассказал председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

По словам спикера, к депутатам ЗСО Челябинской области обратился с просьбой о помощи мэр города Волновахи. «Вместе с депутатским корпусом мы решили помочь нашим братьям. Все мои коллеги откликнулись с большим желанием, по зову души, - подчеркнул Александр Лазарев. - Отмечу, что нашу инициативу оперативно поддержали предприятия и строительные компании, оперативно предоставили необходимую продукцию. Можно с полной уверенностью сказать, что Донбассу оказывает помощь вся Челябинска область, все южноуральцы».