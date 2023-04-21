Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении на должность ректора Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) Александра Рудольфовича Вагнера с 21 апреля 2023 года по 20 апреля 2028 года.

Предварительно его кандидатура была единогласно поддержана Ученым Советом ЮУрГУ, рекомендована Наблюдательным советом ЮУрГУ и Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Что известно о ректоре ЮУрГУ Александре Вагнере: биография и интересные факты

Александр Вагнер – кандидат физико-математических наук, ученый, член Союза машиностроителей России, общественный деятель, эксперт в области физики высоких энергий, выпускник Московской школы управления «Сколково».

Родился первого августа 1983 года. В 2006 году окончил Томский политехнический университет с присвоением квалификации инженер-физик. В 2009 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Александр Вагнер – автор более 200 научных работ. Индекс Хирша (Scopus) составляет 35.

В июне 2022 года назначен на пост исполняющего обязанности ректора ЮУрГУ.

ЮУрГУ: приоритеты стратегического академического лидерства

С 2021 года ЮУрГУ участвует в реализации Федеральной программы «Приоритет-2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ), который решает задачи национального проекта «Наука и университеты». ЮУрГУ взял на себя инициативу и является ядром проектирования межуниверситетского кампуса Челябинской области.

Александр Вагнер: «Мне видится, что основные направления развития ЮУрГУ в программе «Приоритет-2030» пересекаются с задачами развития Челябинской области. Нужно ответить на вызовы современности, которые университет рассматривает как новые возможности для рывка вперед».

Александр Вагнер активно включился в реализацию программы. В течение 2022-2023 годов под его руководством ЮУрГУ достиг весомых результатов.

В 2022 году выполнялись работы по 60 научным проектам, одновременно была начата реализация крупных проектов РНФ, а также поддержано еще три десятка новых.

ЮУрГУ осуществляет трансфер технологий на промышленные предприятия через УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы». В 2023 году вуз приступил к реализации семи региональных научно-технических проектов УМНОЦ.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер подчеркивает, что новые перспективы развития научной, образовательной и предпринимательской деятельности вуза напрямую связаны с запросами предприятий и нацелены на укрепление экономики региона, следовательно, на укрепление технологического суверенитета страны.