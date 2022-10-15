Алексей Бетехтин – о выступлении хора Турецкого в Чебаркуле

Выступление хора Турецкого в Чебаркульской дивизии (Челябинская область) прошло на ура, зал аплодировал стоя едва ли не с первой песни и подпевал весь концерт.

«Вы знаете, нам очень сильно повезло, - делится наблюдениями один из сегодняшних гостей Чебаркульской дивизии министр культуры Челябинской области Михаил Бетехтин. - Уже один концерт прошел хора Турецкого, и сам Михаил Турецкий сказал со сцены, что его пригласил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сказал Михаилу, что ребятам, которые сейчас служат в Чебаркуле, надо помочь, надо просто оказать моральную поддержку. И как вы видите, артисты живо откликнулись, дают сегодня два концерта для семей военнослужащих, для самих военнослужащих и мобилизованных. Концертная программа небольшая - час двадцать, но идет на одном дыхании. С первых же песен зрители вставали, аплодировали, по мере продолжения концерта пели, подпевали все вместе. Очень много теплых слов мы слышали от самого Михаила Турецкого, который обращался и к 90-й бригаде, и к жителям Чебаркуля, так что все прошло на духовном подъеме»

