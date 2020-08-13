Алексей Текслер: Челябинская область должна получить вакцину от коронавируса как можно быстрее
Челябинская область должна как можно быстрее получить вакцину от коронавируса.
Об этом на состоявшемся сегодня, 13 августа, заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ заявил глава региона Алексей Текслер.
"Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины и начать вакцинацию с групп риска. В первую очередь, с медиков и учителей", - подчеркнул губернатор.
Алексей Текслер отметил, что впереди осенне-зимний период - время традиционного роста числа простудных заболеваний и гриппа.
"Особое значение в этот период играет вакцинация, и мы должны максимально использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы укрепить иммунитет южноуральцев. Особенно детей и пожилых людей", - сказал глава региона.
Он добавил, что, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостряться в осенне-зимний период.
"Поэтому поручаю начать вакцинацию от сезонных заболеваний, в первую очередь гриппа, раньше обычного. Особый акцент - сделать на вакцинацию детей", - отметил Алексей Текслер.
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