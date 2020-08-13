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Алексей Текслер: Челябинская область должна получить вакцину от коронавируса как можно быстрее

Общество
Сегодня, 21:22
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Челябинская область должна как можно быстрее получить вакцину от коронавируса. 

Об этом на состоявшемся сегодня, 13 августа, заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ заявил глава региона Алексей Текслер.

"Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины и начать вакцинацию с групп риска. В первую очередь, с медиков и учителей", - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что впереди осенне-зимний период - время традиционного роста числа простудных заболеваний и гриппа. 

"Особое значение в этот период играет вакцинация, и мы должны максимально использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы укрепить иммунитет южноуральцев. Особенно детей и пожилых людей", - сказал глава региона.

Он добавил, что, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостряться в осенне-зимний период. 

"Поэтому поручаю начать вакцинацию от сезонных заболеваний, в первую очередь гриппа, раньше обычного. Особый акцент - сделать на вакцинацию детей", - отметил Алексей Текслер.

 

 

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