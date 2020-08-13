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Алексей Текслер: Челябинская область переселяет жителей аварийных домов с опережением

Общество
Сегодня, 18:13
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Челябинская область опережает поставленные задачи по переселению из аварийного жилья на 12 процентов.

На сегодняшний день индикативные показатели федерального проекта 2020 года выполнены. Освоение бюджетных средств в рамках заключенных контрактов осуществляется планомерно, строительство многоквартирных домов, в которых приобретены жилые помещения для переселения граждан, ведется согласно утвержденным графикам.

Об этом сегодня, 13 августа, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принявший участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Глава региона доложил о реализации национального проекта в части сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также обозначил необходимость дополнительного федерального финансирования на реализацию проектов в сфере дорожного и социального строительства.

По словам Алексея Текслера, к концу текущего года показатели по переселению из аварийного жилья на Южном Урале будут перевыполнены в два раза.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе совещания он выступил с инициативой ускорить реализацию программы переселения для тех регионов, опережающих целевые показатели. Губернатор предложил в 2021-2022 годах выдать регионам средства, которые были запланированы на 2023-2024 годы.

«Прошу вернуться к вопросу ускоренной реализации программы расселения граждан из аварийного фонда. То есть ускорить реализацию проекта на один-два года для тех регионов, которые идут с опережением. Это очень актуально, мы готовы уже в 2023 году свою программу завершить. Кроме того, мы выделяем дополнительно свои региональные средства, расселяем и сверх национального проекта по тем домам, которые признаны аварийными уже после 2017 года. Прошу это предложение поддержать», - сказал Алексей Текслер.

Также губернатор сообщил о готовности региона реализовать дополнительные планы по дорожному строительству в случае выделения допфедерального финансирования в этом году.

 

 

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