Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз заявил о готовности региона принять беженцев из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской народной Республики. Глава региона лично возглавил созданный для этих целей штаб и дал ряд поручений главам муниципалитетов и членам правительства в связи с осложнившейся ситуацией в Донбассе.

«Мы видим обострение ситуации, страдают мирные жители, уверен, что вчерашнее решение президента позволит нормализовать ситуацию. Но пока есть угроза для мирных жителей, в нашу страну прибывают беженцы, - отметил губернатор 22 февраля на областном совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. - Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять».

В городах и районах области уже организованы необходимые пункты временного размещения. Главы будут оперативно проинформированы по мере поступления информации из федерального штаба о направлении в регион беженцев. Встреча людей и транспорт для беженцев будут организованы централизованно.

Для тех вынужденных переселенцев, кто будет добираться до Челябинской области самостоятельно, на вокзалах и в аэропортах Челябинска и Магнитогорска будет организовано информирование.

Муниципалитетам совместно с минсоцотношений предстоит обеспечить прием и размещение беженцев. Алексей Текслер поручил главам лично проконтролировать, чтобы прибывшие были размещены в теплых помещениях, имели новое постельное белье, были накормлены.

На местах будут проведены первичный медосмотр беженцев и их тестирование на коронавирус. Расходы, которые понесут муниципалитеты, будут компенсированы в полном объеме из областного бюджета.

Территориальным заместителям поручено оказывать необходимое содействие муниципалитетам. Вся необходимая региональная нормативная база для решения этих вопросов будет принята уже сегодня.

В ближайшее время будет озвучен номер горячей линии областного министерства соцотношений по вопросам размещения беженцев.

Для сбора пожертвований областной исполком «Единой России» открыл спецсчет. Идет формирование гуманитарного груза в Ростовскую область. Сегодня в 16 часов в Челябинске состоится приемка гуманитарной помощи от предприятий и жителей области для беженцев с Донбасса (ул. Пр. Победы, д. 160, въезд с ул. Болейко).

Первый груз отправится на юг страны в ближайшие дни.

Напомним, Челябинская область одна из первых субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. ПО распоряжению губернатора Алексея Текслера в этом же день, 18 февраля, была начата подготовительная работа.