Алексей Текслер едет с большой инспекцией в Коркинский район

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 31-го августа, едет с большой инспекцией в Коркинский муниципальный район.

Новую рабочую неделю глава региона начнет с посещения производственных площадок и социальных объектов района, а также проверит исполнение своих ранее данных поручений.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Текслер побывает на заводе «Стальпром», являющемся инициатором создания индустриального (промышленного) парка, и крановом заводе «VERTA».

Кроме того, губернатор оценит ремонт дорог в районе и посетит стройплощадку нового корпуса лыжной базы «Березка».

На стадионе «Горняк» Алексей Текслер поверит исполнение поручений по строительству беговой дорожки и реконструкции спортивных секторов, а также осмотрит площадку под хоккейную коробку.

Также в повестке рабочего визита губернатора в Коркинский район – посещение межпоселенческой центральной библиотеки имени Александра Кердана, где Алексей Текслер оценит ход ремонтных работ.

Напомним, большую инспекцию муниципалитетов Челябинской области глава региона начал в августе. Последней территорией, где он побывал, стал Брединский район. Его губернатор посетил в минувшую субботу, 29-го августа.