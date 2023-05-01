Алексей Текслер и правительство поздравили жителей Челябинской области с Первомаем

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер поздравил земляков с Первомаем.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем весны и труда! На Южном Урале уважают и ценят тех, кто умеет работать и не боится трудностей. Мощная промышленность и развитое сельское хозяйство сделали нашу область опорой страны и ее экономики. И сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, наши предприятия с удвоенной энергией выполняют задачи, поставленные государством. Спасибо всем, кто своим ежедневным трудом и высоким профессионализмом вносит вклад в развитие региона и страны, помогает нашей Родине оставаться сильной, независимой державой. Горжусь своими земляками и желаю всем крепкого здоровья, благополучия, интересной и успешной работы, воплощения всех жизненных планов!» - сказал Алексей Текслер.

К поздравлениям главы региона присоединилось правительство Челябинской области, где отметили, что от этого праздника, Первомая, веет теплом, энергией и энтузиазмом.

«Желаем всем отличного настроения, солнечной теплой погоды, приятных встреч и общения с близкими и родными людьми!» - такие добрые слова адресовало региональное правительство жителям Южного Урала.