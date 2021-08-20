Алексей Текслер наградил призеров и участников Олимпийских игр

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил призеров и участников XXXII летних Олимпийских игр.

Все южноуральские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде в Токио, получили из рук главы региона денежные сертификаты за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXXII летних Олимпийских играх. Денежные сертификаты вручили и тренерам олимпийцев.

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Напомним, в основном составе сборной России Челябинскую область в Японии представляли восемь спортсменов в шести видах спорта: Татьяна Минина, ставшая серебряным призером по тхэквондо, Владимир Иванов (бадминтон), Мария Берснева, Евгения Головина, Эльвина Каримова (водное поло), Екатерина Александрова (теннис), Екатерина Курочкина (академическая гребля), Василий Мизинов (легкая атлетика).

«От имени всех жителей Челябинской области поздравляю вас с завершением Олимпиады. Мы знаем, в каких сложных условиях проходила подготовка к Олимпийским играм. Нашей российской команде удалось занять третье место по числу завоеванных наград. Вы - наши южноуральские спортсмены - также выступили достойно, ярко. Мы все в эти дни напряженно болели за вас, радовались каждому успеху, искренне переживали неудачи. Отдельное спасибо хочу сказать тренерскому корпусу: без вашей профессиональной работы не было бы успеха наших спортсменов», - отметил Алексей Текслер.