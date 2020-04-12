Алексей Текслер о зарплатах, комендантском часе, достоверности тестов
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на часть вопросов, поступивших от жителей региона. В частности, по заработной плате работников бюджетной сферы, о комендантском часе, о возможности продления режима самоизоляции, о достоверности проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию Covid-19, о полноте охвата обследованиями.
- Алексей Леонидович, планируете ли Вы продлить действие режима обязательной самоизоляции в регионе (пока он объявлен по 19 апреля)?
- В зависимости от динамки заболеваемости оперативный штаб будет принимать решения.
- Собираются ли вводить в регионе комендантский час, обсуждался ли такой вопрос и по каким возрастным категория? Садоводов очень интересует, что им грозит за то, что они на своих машинах всё-таки уедут в сад на эти выходные?
- В данный момент речи о введении комендантского часа не идет. Обстановка по коронавирусу в нашей области относительно спокойная, и это означает, что те меры, которые уже приняты, дают результат. Но расслабляться рано, и поэтому крайне важно, чтобы режим самоизоляции не нарушался.
Чем более дисциплинированно мы будем его соблюдать, тем скорее вернемся к привычной жизни, в том числе к садоводству. А пока от поездок в сады все же стоит воздержаться.
- В регионе появилось несколько случаев заболевания коронавирусом, где источник заражения не выявлен (например, ваш пресс-секретарь и условно положительный случай в Златоусте, выявленный накануне). У некоторых вообще нет клинических проявлений заболевания. Значит ли это, что проводимые обследования недостаточны и надо расширять охват тестирования
- Болезнь у каждого протекает индивидуально. Тестирования проводят опытные специалисты на основе разработанных тестов лаборатории «Вектор». Проводимых обследований достаточно. Охват тех, кто проходит тест максимально расширен. Его проводят всем прилетающим из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга, пациентам с пневмонией, лицам старше 65 лет, а также по отдельному ряду медицинских показаний с назначения врача.
- Мы берем на контроль прилетающих в область командировочных. А как быть с теми, кто прибывает на поезде, автобусе или личном транспорте. Кто их контролирует и следит за самочувствием. Сколько командировочных у нас сейчас в регионе?
- На сегодня в области ограничения введены только для лиц, возвращающихся из-за границы, и кто был контактным с заболевшим коронавирусной инфекцией. Передвижения по стране не запрещены. Если появляется информация по прибытию лица с признаками заболевания, то она передаётся от Роспотребнадзора одного субъекта в другой для постановки на учёт.
- Не урежут ли заработную плату сотрудникам бюджетных учреждений в связи с ростом расходов на медицину? Имеют ли право муниципальные власти самостоятельно принимать решения о сокращении зарплаты бюджетников? Денег на всех хватит?
- Сегодня у Челябинской области, как и у других регионов, есть все возможности, чтобы принять на себя необходимую для преодоления кризиса финансовую нагрузку. Это возможно благодаря оперативно внесенным изменениям в бюджетное законодательство страны. Поэтому переживать, что кто-то останется без зарплат, что какие-то важные социальные обязательства будут не выполнены, не стоит. Регион не планирует секвестр бюджета, ни о каких значительных сокращениях расходов речи не идёт.
В сложившейся ситуации мы нацелены на приоритизацию расходов. Именно эта задача сейчас стоит перед отраслевыми министерствами и ведомствами, перед муниципалитетами. Органы власти и главы территорий должны проинвентаризировать расходы по своим направлениям и обозначить траты, от которых можно отказаться в случае неблагоприятного развития событий. Речь идет об участии в различных конференциях, поездках, командировках. Ремонты и стройки, не связанные с социальными задачами, приобретение автомобилей для чиновников также не являются первоочередными расходами.
Приоритетными остаются нацпроекты и строительство социальных объектов, реконструкция и строительство дорог, сельское хозяйство, экология и мероприятия программы «Реальные дела». Расходы на здравоохранение и образование будут не просто сохранены, а даже увеличены, в том числе на сумму экономии, полученной по итогам торгов. Экономия от закупок по другим направлениям не будет автоматически возвращаться органам власти и в муниципалитеты, ее зарезервируют.
В данном случае речь идет об инвентаризации расходов, по которым пока не приняты бюджетные обязательства, то есть не объявлены конкурсы, не заключены контракты.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.