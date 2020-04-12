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Алексей Текслер о зарплатах, комендантском часе, достоверности тестов

Общество
Вчера, 16:09
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на часть вопросов, поступивших от жителей региона. В частности, по заработной плате работников бюджетной сферы, о комендантском часе, о возможности продления режима самоизоляции, о достоверности проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию Covid-19, о полноте охвата обследованиями.

- Алексей Леонидович, планируете ли Вы продлить действие режима обязательной самоизоляции в регионе (пока он объявлен по 19 апреля)?

- В зависимости от динамки заболеваемости оперативный штаб будет принимать решения.

- Собираются ли вводить в регионе комендантский час, обсуждался ли такой вопрос и по каким возрастным категория? Садоводов очень интересует, что им грозит за то, что они на своих машинах всё-таки уедут в сад на эти выходные?

- В данный момент речи о введении комендантского часа не идет. Обстановка по коронавирусу в нашей области относительно спокойная, и это означает, что те меры, которые уже приняты, дают результат. Но расслабляться рано, и поэтому крайне важно, чтобы режим самоизоляции не нарушался.

Чем более дисциплинированно мы будем его соблюдать, тем скорее вернемся к привычной жизни, в том числе к садоводству. А пока от поездок в сады все же стоит воздержаться.

- В регионе появилось несколько случаев заболевания коронавирусом, где источник заражения не выявлен (например, ваш пресс-секретарь и условно положительный случай в Златоусте, выявленный накануне). У некоторых вообще нет клинических проявлений заболевания. Значит ли это, что проводимые обследования недостаточны и надо расширять охват тестирования

- Болезнь у каждого протекает индивидуально. Тестирования проводят опытные специалисты на основе разработанных тестов лаборатории «Вектор». Проводимых обследований достаточно. Охват тех, кто проходит тест максимально расширен. Его проводят всем прилетающим из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга, пациентам с пневмонией, лицам старше 65 лет, а также по отдельному ряду медицинских показаний с назначения врача.

- Мы берем на контроль прилетающих в область командировочных. А как быть с теми, кто прибывает на поезде, автобусе или личном транспорте. Кто их контролирует и следит за самочувствием. Сколько командировочных у нас сейчас в регионе?

- На сегодня в области ограничения введены только для лиц, возвращающихся из-за границы, и кто был контактным с заболевшим коронавирусной инфекцией. Передвижения по стране не запрещены. Если появляется информация по прибытию лица с признаками заболевания, то она передаётся от Роспотребнадзора одного субъекта в другой для постановки на учёт.

- Не урежут ли заработную плату сотрудникам бюджетных учреждений в связи с ростом расходов на медицину? Имеют ли право муниципальные власти самостоятельно принимать решения о сокращении зарплаты бюджетников? Денег на всех хватит?

- Сегодня у Челябинской области, как и у других регионов, есть все возможности, чтобы принять на себя необходимую для преодоления кризиса финансовую нагрузку. Это возможно благодаря оперативно внесенным изменениям в бюджетное законодательство страны. Поэтому переживать, что кто-то останется без зарплат, что какие-то важные социальные обязательства будут не выполнены, не стоит. Регион не планирует секвестр бюджета, ни о каких значительных сокращениях расходов речи не идёт.

В сложившейся ситуации мы нацелены на приоритизацию расходов. Именно эта задача сейчас стоит перед отраслевыми министерствами и ведомствами, перед муниципалитетами. Органы власти и главы территорий должны проинвентаризировать расходы по своим направлениям и обозначить траты, от которых можно отказаться в случае неблагоприятного развития событий. Речь идет об участии в различных конференциях, поездках, командировках. Ремонты и стройки, не связанные с социальными задачами, приобретение автомобилей для чиновников также не являются первоочередными расходами.

Приоритетными остаются нацпроекты и строительство социальных объектов, реконструкция и строительство дорог, сельское хозяйство, экология и мероприятия программы «Реальные дела». Расходы на здравоохранение и образование будут не просто сохранены, а даже увеличены, в том числе на сумму экономии, полученной по итогам торгов. Экономия от закупок по другим направлениям не будет автоматически возвращаться органам власти и в муниципалитеты, ее зарезервируют.

В данном случае речь идет об инвентаризации расходов, по которым пока не приняты бюджетные обязательства, то есть не объявлены конкурсы, не заключены контракты.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
зарплата бюджетников
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