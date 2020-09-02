Алексей Текслер отправился в горнозаводскую зону

Сегодня, второго сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился с большой инспекцией в горнозаводскую зону. Глава региона посетит Златоуст и Миасс.

Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Златоустовского городского округа Максимом Пекарским.

Глава Златоуста отчитался о выполнении поручений, которые ранее давал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что лично следит за ситуацией в Златоусте и обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в городе. Кроме этого, губернатора интересовало состояние теплоснабжения в городе, подготовка к отопительному сезону, газификация поселков, состояние общественного транспорта и темпы его обновления, а также городские долгострои (в том числе биатлонный комплекс имени Ишмуратовой).

В Златоусте Алексей Текслер также проконтролирует ход реконструкции поликлиники городской детской больницы, дворца культуры «Железнодорожник» и сквера «Чайка», а также оценит ход работ по газификации в поселке Закаменском. Глава региона также побывает в горном парке имени Бажова в поселке Красная горка и мастерской декоративно-прикладного искусства «ЛИК».

Кроме того, в планах губернатора знакомство с муралом, который нарисовали в Златоусте во время регионального фестиваля граффити.

В Миассе в преддверии визита главы региона в четыре часа 30 минут утра произошла авария на трубопроводе. Часть жилых домов и учреждений остались без водоснабжения. По данным мэрии, аварийные бригады делают все возможное для устранения порыва в кратчайшие сроки. В социальные учреждения обозначенного района организован подвоз воды.