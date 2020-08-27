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У вас дома в туалете так же что ли?

Алексей Текслер отругал карталинских чиновников за состояние очистных сооружений

Общество
Сегодня, 12:06
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Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал власти Карталов за состояние очистных сооружений.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, изношенность объекта составляет 90 процентов. 

Критике городских чиновников руководитель области подверг сегодня, 27-го августа, в ходе большой инспекции Карталинского муниципального района.

Осматривая очистные сооружения, Алексей Текслер был крайне возмущен и раздосадован.

"То, что вы объясняете, это никуда не годится. Это же ваш дом! У вас в туалете дома  такое же состояние что ли?! А почему в городе сейчас такое состояние у этого объекта?! Это ведь то же самое. Я просто не понимаю", - заявил губернатор.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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