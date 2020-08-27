Алексей Текслер отругал карталинских чиновников за состояние очистных сооружений
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал власти Карталов за состояние очистных сооружений.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, изношенность объекта составляет 90 процентов.
Критике городских чиновников руководитель области подверг сегодня, 27-го августа, в ходе большой инспекции Карталинского муниципального района.
Осматривая очистные сооружения, Алексей Текслер был крайне возмущен и раздосадован.
"То, что вы объясняете, это никуда не годится. Это же ваш дом! У вас в туалете дома такое же состояние что ли?! А почему в городе сейчас такое состояние у этого объекта?! Это ведь то же самое. Я просто не понимаю", - заявил губернатор.
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