Алексей Текслер, песни о войне и тройной ружейный залп - челябинские ветераны принимали поздравления

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, девятого мая, поздравил с 75-летней годовщиной Победы ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николаева и Моисея Шелкова.

Владимир Федорович - последний ветеран Уральского добровольческого танкового корпуса, участник Курской битвы. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Праги" и "За взятие Берлина". В этом году Владимир Николаев отметил 95-летний юбилей. Специально для него артисты челябинской филармонии исполнили популярную композицию "Три танкиста".

Моисей Борисович - гвардии рядовой. Имеет медали "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", орденами Красной звезды и Отечественной войны. Рядовой Шелков дошел со своей "Катюшей" до самого Берлина. Песня "Катюша" сегодня тоже звучала - ее дружно пели все участники праздничного события.

Концертом под открытым небом виновники торжества наслаждались в компании губернатора и жителей двора по улице Братьев Кашириных, где и состоялось небольшое, но яркое торжество.

Праздничную программу для дорогих ветеранов подготовили ВИК "Дивизион" (представители клуба организовали в Челябинске парад военной техники, эффектно доставили участников концерта на место его проведения и произвели тройной ружейный залп в честь ветеранов), "Офицеры России", артисты челябинской филармонии Святослав Хазов и Ольга Парфентьева.

Изюминкой получасового концерта во дворе жилого дома по улице Братьев Кашириных стало выступление творческого дуэта пианиста Мураза Шамоева и участника боевых действий Филиппа Венедиктова, который, не являясь профессиональным исполнителем, под аккомпанемент благородного инструмента проникновенно исполнил для ветеранов композицию "О той весне".

Мураз Шамоев, профессиональный музыкант, играл на фортепиано в кузове советского грузовика ЗИС, на котором в День Победы пианист проехал по всему городу, даря жителям красоту живой музыки под открытым небом. Оригинальная и, как показала реакция зрителей, очень правильная идея с "мобильным" фортепиано на 9 Мая родилась у председателя совета ветеранов боевых действий ЧРО «Офицеры России» Владимира Саломатина.

Мураз Шамоев замечательно отыграл свой концерт "на колесах", финальный аккорд которого прозвучал для самых главных слушателей - героев Великой Отечественной войны.

К слову, пианино звучало для челябинских ветеранов Великой Отечественной войны два дня подряд. Вчера, восьмого мая, Мураз Шамоев и Филипп Венедиктов порадовали совместным выступлением (также под открытым небом) Александра Павловича Митрофанова и Александру Николаевну Митрофанову, исполнив для них две композиции: "О той весне" и "Журавли".

"Я испытываю чувство гордости за Челябинск, который в столь сложное время организовал такую оригинальную праздничную программу. Играть песни военных лет мне очень нравится. В них много смысла. Когда исполняешь их, переживаешь все лично, особенно когда знаешь текст. Я постарался передать эмоции как можно точнее, чтобы люди прочувствовали всю глубину содержания песен о войне", - поделился Мураз Шамоев. Также пианист признался, что подобного опыта - играть на ходу, в кузове грузовика - у него еще не было.