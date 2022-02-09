Алексей Текслер побывал на спортобъектах Челябинска, которым предстоит «вырасти» до международного уровня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, девятого февраля, побывал на месте будущего строительства автоспортивного комплекса «Трасса 74», который появится в южноуральской столице благодаря его поддержке.

Также глава региона посетил участок, на котором – также при его поддержке – построят лыжероллерную трассу.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, работы начнутся уже в этом году, и по их завершении Челябинск получит два современных спортивных объекта международного уровня, которые, по словам Алексея Текслера, очень важны для всей области.

«Оба они работают и очень востребованы спортсменами и жителями. Но пришло время сделать их современными, создать здесь новые возможности. Такие объекты нужны любому успешному региону»,- написал губернатор на своей странице в ВКонтакте.

Первым объектом для посещения стал автоспорткомплекс «Трасса74», расположенный напротив рекультивированной городской свалки, где Алексею Текслеру представили проект благоустройства и реконструкции объекта. В новом АСК установят трибуны, оборудуют новые треки, полосу для драг-рейсинга, построят здание технического парка, смонтируют освещение. Это позволит включить челябинский комплекс во всероссийский реестр объектов спорта, и тогда в столице Южного Урала станет возможным проведение крупных соревнований различного уровня по автомобильному спорту.

Проект реконструкции направлен на развитие и популяризацию автоспорта в регионе. АСК позволит объединить максимальное количество автомобильных видов спорта: картинг, дрифт, драг-рейсинг, авто-спринт, ралли.

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«Очень важно, чтобы реконструированная трасса отвечала всем требованиям безопасности», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, это будет современный объект с трассами, которые в настоящее время используются в авто- и мотоспорте.

«Для мотоциклистов обязательно сделаем отдельную трассу, это тоже достаточно серьезная потребность», – подчеркнул глава региона.

Затем губернатор посетил лыжный стадион, где проходят тренировки МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта», где планируется построить всесезонную лыжероллерную трассу.

Алексей Текслер отметил, что лыжный спорт очень популярен: «Самое главное - здесь не только будут заниматься спортсмены, здесь будет полноценная лыжная база, будут приходить жители и в комфортных условиях заниматься лыжами».

Помимо освещенных и безопасных трасс, на Карповом пруду построят крытый комплекс с раздевалками, кабины для подготовки лыжного инвентаря и полузакрытый тир.

Также планируется строительство ФОКа и трассы для начинающих сноубордистов, благоустройство территории тренировочного центра. Проект будет реализован в течение двух лет.

«Будут очень интересные и востребованные объекты. И мы, думаю, создадим одни из лучших на сегодня объектов в стране», – резюмировал Алексей Текслер.