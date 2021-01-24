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Алексей Текслер положительно оценил новые трамваи Златоуста

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер положительно оценил новые трамваи Златоуста, на одном из которых - произведенном в Ижевске - глава региона прокатился в компании с главой города Максимом Пекарским.

О визите губернатора глава города рассказал на своей официальной странице в ВКонтакте.

«Посетили с Алексеем Леонидовичем МУП «Автохозяйство», проехали на новом ижевском трамвае. Пять современных вагонов пополнили наш трампарк непосредственно благодаря поддержке губернатора. Глава региона положительно оценил нашу новинку. Заодно обсудили дальнейшую модернизацию городского электротранспорта, трамвайных путей», - написал Максим Пекарский.

Напомним, пять новых трамваев Златоуст получил 17-го декабря ушедшего года. Приобретение стало возможным благодаря поддержке Алексея Текслера, за помощью к которому обратился Максим Пекарский и по распоряжению которого из областного бюджета – на условиях софинансирования - было выделено 50 миллионов рублей.

Два трамвая произведено в Ижевске, три приехали в Златоуст из Екатеринбурга.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, часть трамваев уже работает на маршрутах и возит пассажиров, часть еще проходит обкатку и также готовится выйти на линию.

Напомним, новые трамваи – довольно высокого класса, они экономичнее в использовании и комфортабельнее предшественников.

Фото со страницы Максима Пекарского в ВКонтакте