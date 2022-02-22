Алексей Текслер поручил проработать возможности списания части недостроев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил минстрою проанализировать возможности списания недостроенных объектов, которые невозможно будет ввести в эксплуатацию.

Соответствующее поручение было дано на совещании с членами правительства и главами муниципальных образований 22 февраля.

По состоянию на первое января 2022 года в области числится одна тысяча 666 объектов незавершенного с замороженным объемом средств в размере 45 миллиардов рублей.

Глава региона поручил министерству строительства и инфраструктуры области провести анализ всех недостроев, которые невозможно будет ввести в эксплуатацию, и подготовить нормативно-правовую базу для их списания.

«Это будут специальные решения. Речь идет об объектах, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть вовлечены в оборот», - уточнила пресс=-служба губернатора.