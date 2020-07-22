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Алексей Текслер поручил решить в Варненском районе проблему с ФАПами и создать отделение патологоанатомии

Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 14:41
Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе состоявшегося накануне, 21 июля, рабочего визита в Варненский район оценил состояние местной медицины.

Поликлиника Варненской районной больницы, которая готовится к открытию после реконструкции, стала первым социальным объектом, где побывал глава региона. Алексей Текслер пообщался с главврачом лечебного учреждения Евгением Слинкиным и пациентами - жителями села Варна и других населенных пунктов района.

Александр Бусыгин из поселка Нововладимировский, сопровождавший жену и ожидавший ее в коридоре перед кабинетом врача, поделился с губернатором своим мнением о качестве оказания медицинской помощи в обновленной поликлинике.

«Сейчас все нормально, записываемся на прием по телефону, очередей нет. Ремонт хороший сделали, все удобно. Нравится, что поликлинику расширили: раньше она размещалась в одном здании, теперь в двух», - отметил Александр Бусыгин.

Рассказал житель Нововладимировского и о проблеме, актуальной для его малой родины. Она касается фельдшерско-акушерского пункта, который нуждается в ремонте.

«ФАП есть, его надо ремонтировать. Я являюсь управляющим этого поселка. Неоднократно обращался во все инстанции. А толку нет», - посетовал Александр Бусыгин.

Алексей Текслер поручил министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову, также участвовавшему в осмотре реконструированного здания районной поликлиники, взять ситуацию на личный контроль и включить сельский ФАП в программу на будущий год.

Отсутствие ремонта в здании ФАПа в поселке Нововладимировский - не единственная проблема, связанная с фельдшерско-акушерскими пунктами в Варненском районе.

Так, в другом населенном пункте данной территории - поселке Большевик - ФАП должен быть сдан в эксплуатацию в конце августа-начале сентября, однако сегодня там, по словам Алексея Текслера, чистое поле.

«В понедельник я проводил совещание со строителями в целом по ФАПАм и обратил внимание, что в Большевике на сегодняшний день только коммуникации подвели. Меня заверяют, что на следующей неделе начнутся строительно-монтажные работы, что все возводимые конструкции в настоящее время закуплены, но факт остается фактом. Сегодня уже третья декада июля, а там чистое поле - я фотографии посмотрел. Держите ситуацию на контроле», - обратился Алексей Текслер к Юрию Семенову, который после визита в поликлинику села Варна отправился в Большевик - разбираться в ситуации на месте.

Губернатор отметил, что ФАПы - это важнейшее направление в сфере оказания населению медицинской помощи. Пункты крайне важны для малых населенных пунктов.

«Мы с вами сегодня ходили по больнице и слышали, что люди говорят. Меня задержки не устраивают. Я хочу, чтобы ФАПы строились вовремя, чтобы лицензировались вовремя. Срок завершения стройки - не конец года! Нужно, чтобы фельдшер был, чтобы аптека стояла в каждом ФАПе. Я буду лично контролировать ситуацию. И это касается не только Большевика, а всех ФАПов, которые стоят в плане в 2020 году», - заявил Алексей Текслер.

«По ФАПам мы соберемся вместе с застройщиками. Других вариантов нет - будем сдавать в срок», - заверил Юрий Семенов.

Еще одна проблема, о которой главе региона сообщил главврач районной больницы, - отсутствие новой мебели.

«Закончен прекрасный ремонт. Но новой мебели нет. Придется снова это старье затаскивать. Вот входную группу делали, так там все предусмотрено. Стойка, мебель - все новое. А с самой поликлиникой проблема», - посетовал Евгений Слинкин.

Алексей Текслер дал поручение Юрию Семенову найти и выделить поликлинике денежные средства на новую мебель и лично проконтролировать ситуацию.

«Мебель должна обязательно меняться вместе с оборудованием. По-другому  никак, все должно быть в комплексе», - сказал Алексей Текслер.

Среди достижений лечебного учреждения он отметил проведение ремонта, появление "Бережливой поликлиники", благодаря чему произошло разделение потоков пациентов, приобретение оборудования - здесь медучреждению действительно есть чем похвастаться, есть чем гордиться.

«В прошлом году мы закупили оборудования на 43 миллиона рублей, в том числе первые в сельской местности приобрели компьютерный томограф - за счет экономии. Также благодаря экономии купили УЗИ экспертного класса. Кроме того, добавили свои средства и приобрели аппарат ИВЛ в реанимацию. В этом году получили прекрасную эндоскопическую стойку на два эндоскопа. Теперь диагностика станет более быстрой и доступной. С такой техникой, конечно, будет результат», - отметил Евгений Слинкин.

Главврач райбольницы сообщил Алексею Текслеру и о предстоящем в текущем году ремонте еще одного больничного отделения - это терапия на первом этаже, где сейчас развернуто отделение для пациентов с пневмонией. Торги уже проведены, учреждение готово приступить к ремонту. По словам Евгения Слинкина, работы планируется закончить к ноябрю текущего года.

Юрий Семенов, в свою очередь, озвучил еще одну серьезную проблему, существующую в системе здравоохранения Варненского района и характерную для ряда других территорий Челябинской области. Это отсутствие собственного патологоанатомического подразделения.

«Данную проблему мы обсуждали с Евгением Слинкиным. Проблема территориальная, касается и Варны, и Чесмы, и Бредов. У нас есть концепция развития областного судебно-медицинского бюро, куда мы внесли и поставили в план Варненский район. Подразумеваем, что здесь откроем подразделение бюро, также тут будет патологическая анатомия. Концепция готова, мы ее вам представим», - доложил Алексею Текслеру Юрий Семенов.

Губернатор заметил, что проблема действительно актуальная и уже обсуждалась им.

«Больница добилась многих успехов, а вот собственного патологоанатомического отделения у нее нет, и это, конечно, неправильно. Сейчас есть современные модульные системы с полноценным холодильным оборудованием. Нужно рассмотреть возможность возведения такой конструкции. Решение о создании отделения в селе Варна надо однозначно принимать, нужно включать объект в концепцию. Это не только для Варны важно - для всего района. Тем более при нынешней ситуации, когда обязательно нужно иметь справку. Представляю, как тяжело людям ездить за этими справками в Карталы. Это неправильно», - подчеркнул Алексей Текслер.

Среди положительных событий, которые ждут сферу здравоохранения Варненского района, Евгений Слинкин назвал предстоящее строительство двух ФАПов. Кроме того, в этом году райбольница получила новый реанимобиль на базе «Ford Transit». Другой такой реанимобиль был приобретен в прошлом году.

Как пояснил Юрий Семенов, одна машина будет работать как скорая, вторая предназначена для маршрутизации пациентов в Магнитогорск и Челябинск.

«В Варне достойная больница, хорошо работает. Насыщение оборудованием произошло, новые автомобили выделены», - констатировал министр здравоохранения.

Осталось создать здесь патологоанатомическое отделение (на 500 исследований в год), приобрести новую мебель для отремонтированной поликлиники и решить в районе проблему с ФАПами.

Все вопросы взяты Алексеем Текслером на личный контроль.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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