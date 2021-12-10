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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.12.2021

В Челябинской области еще один зоопарк получил право работать в новом году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.12.2021

Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО
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10.12.2021

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10.12.2021

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Алексей Текслер
Виктор Рашников
ММК
Общество
10.12.2021 17:15
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер посетил с деловым визитом Магнитогорский металлургический комбинат

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал с деловым визитом на Магнитогорском металлургическом комбинате. Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников продемонстрировал высокому гостю производственные и социальные объекты, реализуемые на предприятии и в городе металлургов.

В их числе - комплекс газоочистных установок, реконструкция которого ведётся в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК». Главная задача данного проекта - свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и снизить валовые выбросы пыли в этом цехе минимум на 500 тонн в год.

Кроме того, к маю 2022 года в электросталеплавильном цехе будет построена новая газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи № 1, что позволит сократить выбросы пыли на 300 тонн в год.

«Масштабная модернизация ММК уже позволила вывести из эксплуатации наиболее опасные в экологическом отношении агрегаты и производства и существенно улучшить экологические показатели. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом», - подчеркнул Виктор Рашников.

Один из крупнейших инвестиционных объектов ПАО «ММК», реализуемых в настоящее время, – комплекс коксовой батареи №12. Новая коксовая батарея позволит заменить пять старых. Запуск первой очереди комплекса коксовой батареи №12 планируется в первой половине 2023 года. Полная мощность этого промышленного объекта составит 2,5 миллиона тонн в год. В настоящее время идёт работа по 45 объектам первой очереди проекта, готовятся основания для монтажа оборудования.

«Минимизация воздействия на окружающую среду - приоритетная для нас задача. И я не сомневаюсь, что реализация данных проектов и дальнейшая последовательная модернизация производства позволят нам с этой задачей справиться», - отметил Виктор Рашников.

В управлении информации и общественных связей ПАО «ММК» напомнили, что в сентябре текущего года был заложен первый камень в строительство парка «Притяжение» - уникального проекта и по своему масштабу, и по сочетанию на одной территории музейно-образовательных и спортивных объектов, парка, озера и зон активного отдыха для детей и взрослых.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже не раз бывал на стройплощадке этого уникального проекта, который планируется полностью завершить в 2025 году. Уже летом 2022 года будет открыта центральная входная группа с светомузыкальным фонтаном и первая очередь бульвара протяженностью около 500 метров, первая очередь парковой территории площадью более 23 гектаров, информационный центр и фудмолл. Помимо этого, заработают центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей и роллер-парк, который в зимнее время будет переоборудован в каток.

 

Алексей Текслер
Виктор Рашников
ММК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) отправлено бол
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10.12.2021

Наталья Котова сообщила о начале строительства в Челябинске трасс для гонщиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.12.2021

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09.12.2021

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  • +7 906-869-79-01
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В Челябинске скончался бывший председатель КСП города Юрий Ветриченко

08.12.2021 10:38

Россиянам хотят предложить сдавать биометрию через смартфон

08.12.2021 10:37

Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому

08.12.2021 10:30

Челябинская область получит ещё один транш на стационарное лечение пациентов с ковидом

08.12.2021 10:29

Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря

08.12.2021 10:23

ВТБ предлагает создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью

08.12.2021 10:13

ММК в очередной раз признан одним из российских лидеров конкурентных закупок

08.12.2021 10:04

Исторический музей порадует южноуральцев выставкой о стране восходящего солнца

08.12.2021 10:01

ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

08.12.2021 09:54

ВТБ развивает первый в России видеобанкинг

08.12.2021 09:53

Коллекцию Исторического музея Южного Урала пополнил редкий пионерский галстук

08.12.2021 09:42

В Челябинске оперативно устранили последствия утренней аварии на электросетях

07.12.2021 21:53

Врач-инфекционист объяснил, зачем прививать подростков от COVID-19

07.12.2021 18:51

Второй эшелон: Челябинская область проводила в армию большую команду призывников

07.12.2021 18:45

Алексей Текслер: Мы активно занимаемся обновлением общественного транспорта

07.12.2021 18:26

Челябинцев приглашают к опросу по теме комплексного благоустройства Плодушки

07.12.2021 17:57

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ