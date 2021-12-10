Алексей Текслер посетил с деловым визитом Магнитогорский металлургический комбинат

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал с деловым визитом на Магнитогорском металлургическом комбинате. Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников продемонстрировал высокому гостю производственные и социальные объекты, реализуемые на предприятии и в городе металлургов.

В их числе - комплекс газоочистных установок, реконструкция которого ведётся в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК». Главная задача данного проекта - свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и снизить валовые выбросы пыли в этом цехе минимум на 500 тонн в год.

Кроме того, к маю 2022 года в электросталеплавильном цехе будет построена новая газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи № 1, что позволит сократить выбросы пыли на 300 тонн в год.

«Масштабная модернизация ММК уже позволила вывести из эксплуатации наиболее опасные в экологическом отношении агрегаты и производства и существенно улучшить экологические показатели. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом», - подчеркнул Виктор Рашников.

Один из крупнейших инвестиционных объектов ПАО «ММК», реализуемых в настоящее время, – комплекс коксовой батареи №12. Новая коксовая батарея позволит заменить пять старых. Запуск первой очереди комплекса коксовой батареи №12 планируется в первой половине 2023 года. Полная мощность этого промышленного объекта составит 2,5 миллиона тонн в год. В настоящее время идёт работа по 45 объектам первой очереди проекта, готовятся основания для монтажа оборудования.

«Минимизация воздействия на окружающую среду - приоритетная для нас задача. И я не сомневаюсь, что реализация данных проектов и дальнейшая последовательная модернизация производства позволят нам с этой задачей справиться», - отметил Виктор Рашников.

В управлении информации и общественных связей ПАО «ММК» напомнили, что в сентябре текущего года был заложен первый камень в строительство парка «Притяжение» - уникального проекта и по своему масштабу, и по сочетанию на одной территории музейно-образовательных и спортивных объектов, парка, озера и зон активного отдыха для детей и взрослых.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже не раз бывал на стройплощадке этого уникального проекта, который планируется полностью завершить в 2025 году. Уже летом 2022 года будет открыта центральная входная группа с светомузыкальным фонтаном и первая очередь бульвара протяженностью около 500 метров, первая очередь парковой территории площадью более 23 гектаров, информационный центр и фудмолл. Помимо этого, заработают центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей и роллер-парк, который в зимнее время будет переоборудован в каток.