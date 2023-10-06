Алексей Текслер посетит муниципалитеты и просит жителей заранее сообщить ему о проблемах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на следующей неделе планирует отправиться в рабочие поездки по городам и районам горнозаводской зоны региона. Он попросил жителей заранее рассказать ему о насущных проблемах, а также о достижениях в этих территориях.

«На следующей неделе еду в большой объезд муниципалитетов на западе области. В планах Аша, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав», - рассказал в своих аккаунтах в соцсетях Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в выходные он намерен готовиться к предстоящим поездкам и попросил южноуральцев поделиться своим видением ситуации в этих муниципальных образованиях.

«Важно знать ваше мнение: в каких сферах ситуация стала лучше, а на что наоборот нужно обратить особое внимание. Жду ваших сообщений», - обратился к жителям губернатор.

Уже пошли первые предложения, замечания. «В Усть-Катаве бы транспорт обновить, а так все хорошо», - написал Сергей.

Жительница Катав-Ивановска Светлана рассказала, что у них проблемный вопрос – районная больница. Ее в 2022 году закрыли на ремонт. Были выделены на эти цели 250 миллионов рублей. «Разгромили, разломали, нас весь стационар свезли в сарай в Юрюзань, где развалили больницу ещё пять лет тому назад. Здание просто кошмар - ни канализации, ни отопления, ни света… весь персонал добирается на работу проходящим транспортом, нас даже не возят…», - возмущается Светлана.

«В Катав-Ивановске с мая по октябрь нет горячей воды. Из крана течет не просто холодная, а ледяная», - добавляет Наталья.

Жители Катав-Ивановска также просят решить мусорную проблему. Свалка была закрыта и в городе установили контейнеры для сбора мусора. «Мусор выбрасывается не только в контейнеры и складируют рядом. А вывозят его только из контейнеров, а все, что за пределами остается», - рассказала Ксения.

Жители села Орловка Катав-Ивановского района рассказали, что у них очень остро стоит вопрос с доставкой школьников, студентов до учебных заведений ближайшего города Усть-Катав. «Вопрос родителями решается уже несколько лет, но остаётся так и не решенным. Дети до добираются на рейсовом автобусе, которого явно не хватает в часы пик», - пояснила Светлана.

Жительница город Бакал Саткинский район приглашает губернатора проехать по всему Бакальскому поселению и обязательно посетить Иркускан, Рудничный. «Вам нужно встретиться с простыми людьми, не имеющими отношения к администрации города, вот тогда вы много интересного узнаете, а главное правду», - дает совет Яна.

Житель Сима рассказал, что в прошлые зимы в городе плохо очищали дороги от снега, потому что нет грейдера и попросил, чтобы область помогла с обеспечением техникой. Другая жительница рассказала, что улицы города буквально утопают в мусоре, а мусоровозы не справляются.