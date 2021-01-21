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Алексей Текслер потребовал организовать подвоз школьников при ухудшении погодных условий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать подвоз школьников из удаленных населенных пунктов в условиях непогоды.

Соответствующие поручения губернатор дал глава сегодня, 21 января, на областном аппаратном совещании.

В январе 2021 года в регионе уже неоднократно отмечались сильные снегопады и понижение температуры воздуха, в отдельные дни в ряде муниципалитетов отменяли занятия для школьников.

В ночь на пятницу синоптики прогнозируют минус 20-25 градусов, при прояснении – до минус 30 градусов, при этом отдельные порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. В ночь на субботу ожидается минус 29-34 градуса.

В связи с низкими температурами и периодическим ухудшением погодных условий Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований организовать подвоз школьников из удаленных населенных пунктов.

Кроме того, губернатор распорядился своевременно расчищать дороги, прогревать транспорт, следить за техническим состоянием техники.