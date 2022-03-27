Алексей Текслер поздравил южноуральцев со Всемирным днем театра

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Этот праздник традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Сотрудников театральной отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор региона Алексей Текслер.

«Театральное искусство обогащает нашу жизнь искренними эмоциями, дарит чувство сопереживания, развивает эстетический вкус. Благодаря людям, которые выбрали сцену своим служением, в обществе сохраняются и приумножаются культурные ценности, воспитываются идеалы добра, справедливости и гуманизма», - сказал глава региона.

Текслер также отметил, что театральная жизнь в Челябинской области всегда многогранная, насыщенная, полная интересных творческих проектов. Каждый новый сезон артисты Южного Урала радуют зрителей талантливыми и актуальными постановками. Ежегодно в регионе проходит несколько крупных театральных фестивалей, которые неизменно становятся важными событиями в культурной жизни региона.