Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы. Накануне глава региона побывал в окружном военном госпитале в Челябинске, пообщался с бойцами и поздравил их с великим праздником.

«В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Единым фронтом наш народ встал против фашизма в тревожном 1941 году. На полях сражений, у заводских станков, в угольных шахтах ковалась Великая Победа. Она далась непросто. Но люди знали: никакая цена не будет слишком высокой за свободу Родины, за мирную жизнь и улыбки детей, - говорится в поздравлении главы региона. - Эти священные страницы нашей истории мы знаем наизусть. Подвиг народа в Великой Отечественной войне служит нам живым примером, прямым руководством к действию во всех ситуациях, когда речь идет о независимости нашей страны».

Губернатор отметил, что в настоящее время наши воины, как в свое время их деды и прадеды, защищают мир на родной земле. А промышленность и сельское хозяйство работают в полную силу, обеспечивая нужды страны и армии.

«Поколение победителей оставило Челябинску звучное имя Танкоград, на весь мир прославило Урал – опорный край державы, - напомнил глава региона. - Будем достойны этой памяти и славы».

Губернатор пожелал всем южноуральцам здоровья и благополучия, а ветеранам – счастья и долгих лет жизни.

Накануне, восьмого мая, Алексей Текслер побывал в окружном военном госпитале в Челябинске, пообщался с бойцами и поздравил их с Днем Победы. «Ребята боевые, многие хотят вернуться, если врачи позволят, на передовую. Горжусь ими. У всех хорошее настроение, проходят реабилитацию, лечение. Все хвалят врачей, хорошо кормят, вопросов нет. Так что буду лично курировать завершение всех работ, оказывать всю необходимую помощь», - подчеркнул Алексей Текслер. По поручению главы региона к девятому Мая в госпитале организовали праздничный ужин.

В настоящее время в Челябинской области особое внимание уделяется созданию системы социально-медицинской реабилитации для вернувшихся с фронта, организуется работа областного центра, где отслужившие бойцы и их семьи могут получить всю необходимую поддержку. Принят пакет законов по дополнительной поддержке участников СВО и их семей.