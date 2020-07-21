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Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития

Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Вчера, 22:58
Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 21-го июля, побывал на Михеевском горно-обогатительном комбинате, входящем в Группу "Русская медная компания" и расположенном на территории Варненского района.

Президент РМК Всеволод Левин познакомил Алексея Текслера с процессом добычи руды в карьере, где сегодня в тестовом режиме работает усовершенствованная горная техника. Также для главы региона организовали экскурсию по цеху флотации, где происходит обогащение руды, и по одному из общежитий для работников комбината вместимостью около ста человек (всего общежитий здесь четыре, с квартирами блочного типа; в каждом из блоков - по две уютные комнаты на три койки). 

Говоря о перспективах развития Михеевского ГОКа, президент РМК Всеволод Левин рассказал, что в ближайшем будущем будут доразведованы глубокие горизонты и что уже закончена разведка по простиранию на запад. 

"Это значит, что у Михеевского ГОКа появятся дополнительные запасы руды, что позволит увеличить производительность комбината и срок его жизни. Кроме того, сегодня мы модернизируем горную технику, переводим ее на сжиженный газ, благодаря чему сможем максимально решить экологические и экономические задачи", - подчеркнул Всеволод Левин.

По его словам, сегодня в карьере работает 12 грузовиков. Для них в США было закуплено навесное оборудование, которое прошло адаптацию на месторождениях в Мексике, Канаде и самой Америке. Прежде чем запустить проект, специалисты Михеевского ГОКа тщательно изучили опыт зарубежных коллег. 

"Сегодня идет переоборудование техники, два самосвала уже работают в тестовом режиме. До октября текущего года планируем оснастить все 12 грузовиков. Ожидаем от этого ощутимый экономический эффект - снижение по грузовым перевозкам до двадцати процентов за счет применения СПГ", - отметил Всеволод Левин.

В рамках реализации презентованного президентом РМК Алексею Текслеру проекта по оснащению карьерных самосвалов оборудованием для работы на газомоторном топливе дюжина 186-тонных единиц техники Komatsu смогут работать одновременно на двух видах топлива: и на газомоторном, и на дизельном. За счет этого станет возможным снижение на сорок процентов расхода дизеля без потери мощности техники, а также уменьшение объемов выбросов выхлопных газов самосвалов.

Как сообщили в пресс-службе РМК, при сгорании сжиженный природный газ не выделяет твердых частиц и сернистых соединений и производит меньше угарного газа, чем другие традиционные виды топлива.

В данный проект инвестировано 318 миллионов рублей. Газовое оборудование устанавливают представители компании Komatsu. 

Помимо дополнительного бака для сжиженного газа, в комплект оборудования входят смесители горючего и контроллеры, а также дополнительные шлейфы управления. Новшество требует также обновления программного обеспечения самосвалов. 

Для эксплуатации обновленной техники на Михеевском ГОКе обустроят специальную газозаправочную станцию из двух передвижных цистерн общим объемом 47 кубических метров - оперативно заправлять автосамосвалы газом станет возможным непосредственно в карьере.

"В целом в 2020 году инвестиции компании в производство Михеевского ГОКа составят пять миллиардов рублей. Это на 17 процентов больше уровня 2019-го года", - сказал Всеволод Левин.

По его словам, 70 процентов сотрудников Михеевского ГОКа - жители Варненского района. Средний возраст работников комбината - 38 лет. Омоложение коллектива происходит благодаря реализуемым РМК программам, сотрудничеству с горными вузами Магнитогорска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Молодежь проходит на ГОКе производственную практику и после окончания учебы устраивается сюда на работу.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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