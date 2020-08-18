Алексей Текслер проверит выполнение своих поручений властями Верхнего Уфалея

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 18 августа, работает в Верхнем Уфалее, где проверит выполнение своих ранее данных поручений.

Визит в Верхнеуфалейский городской округ состоится в рамках большой инспекции муниципалитетов региона. Губернатор встретится с главой муниципального образования, посетит социальные учреждения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на повестке - осмотр текущего этапа ремонтных работ в горбольнице, проверка готовности к новому учебному году седьмой гимназии, контроль хода дорожных работ на объездной магистрали по улице Дмитриева - улице Халтурина.

Также в Верхнем Уфалее Алексей Текслер заедет на стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса и промышленную площадку бывшего никелевого завода, где запланирована презентация инвестпроектов.