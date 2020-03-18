Алексей Текслер: Пустых полок в магазинах не будет!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил о необходимости принять меры, чтобы избежать дефицита продуктов и повышения цен.

«Мы полностью контролируем ситуацию и будем обеспечивать необходимый запас питания и непродовольственных товаров, - заявил заместитель губернатор Сергей Сушков.

В регионе на сегодня более 21 тысячи продуктовых магазинов, в том числе свыше пяти тысяч - в Челябинске. Все они работают в обычном режиме. Тем не менее, производителям рекомендовано увеличить объемы поставок продукции. Торговым сетям даны рекомендации обратить внимание на ценовую политику.

"Никаких перегибов быть не должно. Поэтому призываю граждан не паниковать. Пустых полок не будет! Ажиотаж пройдет, когда люди поймут, что дефицита нет, и что цены не растут», - заверил глава региона.

При Министерстве сельского хозяйства Челябинской области создана оперативная группа по мониторингу ситуации с продуктами в магазинах области. Также продолжает работать региональная программа «Южноуральский продукт».