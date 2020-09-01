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Алексей Текслер: С 1 сентября начинается время новых свершений и удивительных открытий

Общество
Сегодня, 10:04
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Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил учителей, родителей, учеников с началом нового учебного года.

Глава региона отметил, что 1 сентября – не просто день в календаре, что этот праздник всегда встречают с волнением, что с него начинается время новых свершений и удивительных открытий.

Алексей Текслер подчеркнул, что для первоклассников и первокурсников это принципиально новый этап жизни: сложный, интересный, многогранный.

Для большинства ребят – начало серьезной учебной работы, потому что знания не даются без упорства и труда.

Родителям этот праздник, по словам губернатора, дает возможность еще раз вспомнить чудесные годы детства и юности, а всем южноуральцам - еще раз поблагодарить педагогов за каждодневную работу по обучению и воспитанию детей, за понимание, терпение и заботу.

"Уверен, что все сложится хорошо, и мы преодолеем трудности, которые принес этот непростой год. Южный Урал всегда отличался высоким уровнем образования, основательной школьной и профессиональной подготовкой. Мы должны использовать этот богатый ресурс. Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья и благополучия. А каждому первокласснику, школьнику, студенту – новых открытий и успешного учебного года!", - сказал Алексей Текслер.

Ранее, на своей странице в Инстаграм (за десять дней до начала нового учебного года) губернатор порадовался, что Челябинская область начинает образовательный процесс в привычном формате - все учебные заведения вернулись к очной форме обучения.

"Дети соскучились по живому общению со сверстниками и учителями, общим занятиям. Я как отец второклассника понимаю, что дистанционное обучение этого не заменит", - отметил Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что на Южном Урале было многое сделано для обеспечения безопасности образовательного процесса. Область выделяла денежные средства на дополнительное оснащение школ.

"В каждом учреждении нужно будет соблюдать санитарные правила, специальные рекомендации. Они размещены на сайте областного министерства образования. Многое зависит и от нашей родительской дисциплины", - подчеркнул губернатор.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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