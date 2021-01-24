Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы

В Челябинске «сотрудники» МЧС предлагают директорам школ за деньги решить вопрос с проверками

В Челябинской области привито от ковида более 11,8 тысячи жителей

В Челябинской области вдвое сократят число коек для лечения пациентов с ковидом

В Чурилово в мороз 14 домов, школа и детсад остались без тепла

Как в Челябинске прошел митинг в поддержку Навального

Алексей Текслер с сыном посетил «Таганай» и пообещал облегчить доступ к «Черной скале»

В воскресенье, 24 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Златоустовский городской округ и после всех официальных мероприятий вместе с сыном с удовольствием вновь погулял по национальному парку «Таганай».

Но сначала глава региона покатался на новом ижевском трамвае в ходе посещения МУП «Автохозяйство», обсудил с главой ряд насущных вопросов по развитию города, поболел за спортсменок на игре «Динамо-Уралочки» и «СКИФа».

«Последним пунктом визита стала Черная скала нацпарка "Таганай". Это востребованный туристический маршрут», - рассказал в своем официальном аккаунте в соцсетях глава Златоуста Максим Пекарский.

Алексей Текслер с сыном посетил «Таганай» и пообещал облегчить доступ к «Черной скале»

В ходе прогулки по нацпарку зашла речь и о наболевшей проблеме – разбитые дороги. Сегодня порой добраться до горной «жемчужины» Южного Урала удается с большим трудом. Договорились решать проблему совместными усилиями городских и областных властей. «Точкой приложения совместных усилий будет ведущая к эколого-туристическому комплексу дорога. Пока это грунтовка, но в ближайшем будущем она станет асфальтированной», - сообщает телеграм-канал Таганая

Асфальтированная дорога значительно упростит доступ к одному из самых популярных таганайских маршрутов – «Черной скале», подчеркивают в нацпарке. За минувшие новогодние каникулы «Таганай» установил очередной рекорд посещаемости. В нацпарке побывало более 18 тысяч человек, на «Черной скале» - больше 12 тысяч человек.

Напомним, Алексей Текслер не в первый раз приезжает в национальный парк «Таганай».

В прошлом году 12 июня губернатор региона совершил восхождение на вершину Двуглавой сопки, откуда поздравил южноуральцев с Днём России. Глава региона обсудил с директором нацпарка перспективы развития.

Фото: Евгений Януров