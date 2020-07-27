Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушёл в отпуск, но продолжит контролировать ситуацию в регионе.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, отпуск Алексе Текслера продлится неделю. Он намерен провести его вместе со своей семьей.

На время отпуска Алексей Текслера обязанности губернатора будет исполнять его первый Исполнение обязанностей губернатора возложено на первого заместитель Виктор Мамин.

«Алексей Текслер контролирует ситуацию в регионе, получает ежедневные сводки и отчеты по ранее данным поручениям», - подчеркнули в пресс-службе.