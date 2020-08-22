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Алексей Текслер выехал с большой инспекцией в Саткинский район

Общество
Сегодня, 09:56
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 22-го августа, выехал с большой инспекцией в Саткинский муниципальный район, где проведет встречу с главой Александром Глазковым.

В рамках рабочего визита глава региона посетит школу №12 и проверит ее готовность к новому учебному году, а также оценит ход реконструкции стадиона школы №14.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Текслер также проверит исполнение своего поручения по реконструкции автомобильной дороги Сатка - Бакал и ознакомится с проектом строительства путепровода в Бакале, который свяжет два микрорайона города.

Кроме того, губернатор посетит предприятие ООО «Легпром», являющееся резидентом ТОСЭР «Бакал», и ознакомится с выпускаемой продукцией.

В конце поездки Алексей Текслер примет участие в запуске первой очереди производства магнезиальных огнеупорных продуктов премиальной линейки «Русский Магнезит».

 

 

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