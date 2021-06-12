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12.06.2021

«Магические арки» установили ко Дню России в Челябинске
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12.06.2021

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Общество
12.06.2021 16:33
Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Алексей Тугарев из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился в Нижнем Новгороде. Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Среди них – челябинец Алексей Тугарев.

Житель Челябинска Алексей Тугарев стал победителем конкурса в номинации «Промо рейсы от ПАО «Аэрофлот», решив специальный кейс от авиакомпании. Он и другие победители второго сезона конкурса получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это неформальное общение с профессионалами со всей страны, с уникальными, творческими и профессиональными людьми. Спасибо организаторам за эту неповторимую атмосферу», — поделился эмоциями Алексей Тугарев.

Как сообщили в пресс-службе конкурса «Мастера гостеприимства», в церемонии закрытия финала в Нижнем Новгороде приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что победители первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» активно развивают свои проекты и туриндустрию не только в своих регионах, но и по всей стране. Он пожелал финалистам и победителям второго сезона также не останавливаться и использовать полученный опыт для развития своих проектов.

«Финал нашего главного туристического проекта не случайно проходит именно здесь, ведь в этом году Нижний Новгород отмечает свое восьмисотлетие. Надеюсь, что за эти три дня, вы все успели насладиться красотой этого замечательного города и ощутить его гостеприимство. В этом году на конкурс было подано почти 30 тысяч заявок и именно вы, 195 финалистов – лучшие из этих 30 тысяч. Я поздравляю всех финалистов! Вы все большие молодцы, да и, на самом деле, уже победители. Вы прошли нелегкий путь, начиная от дистанционного тестирования, решения региональных кейсов, и заканчивая представлением своих проектов. Каждый проект уникален, и каждый из вас занимается действительно полезным для индустрии делом», — отметил Алексей Комиссаров.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поздравила участников с выходом в финал конкурса и отметила, что в этом году уровень представленных проектов был очень высок, а некоторым из них ведомство уже готово оказать поддержку в реализации.

 «Сегодня уникальный момент. В нашей стране впервые формируется новая масштабная отрасль экономики – «Туризм и индустрия гостеприимства»,  и я прекрасно понимаю, что без людей, без человеческого капитала, нам эту отрасль не поднять. Именно люди самых разных профессий в отрасли двигают ее вперед. Я благодарна этому конкурсу, этому замечательному проекту, который помогает нам найти ярких, креативных и очень неравнодушных ребят, которые готовы делать путешествия по стране яркими, супер интересными и так творчески открывать страну по-новому», — сообщила Зарина Догузова.

На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы.  По итогам оценки экспертов были названы 62 победителя из 39 регионов страны. Кроме того, партнеры конкурса отметили проекты, которые показались им важными и перспективными. Специальные призы были вручены в 16 номинациях, среди которых «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

Помимо защит и кейсов для участников финала «Мастеров гостеприимства» была организована насыщенная деловая программа. В рамках финального этапа прошли образовательные сессии с победителями первого сезона конкурса, а также круглые столы, форсайт-сессии и мастер-классы по развитию событийного туризма, маркетингу территорий и другим темам с ведущими экспертами туриндустрии.

Ярким и запоминающимся событием финала стал fashion-показ костюмов российских народов. Шоу организовали финалисты конкурса Алена Немчинова, Андрей Каширин из Ханты-Мансийска и Андрей Тельтевский из Новороссийска. В шоу приняли участие около 20 организаторов и более 80 моделей, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Новгорода и области.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Последний полуфинал прошел в онлайн-формате.

Для справки:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

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10.06.2021 14:03

Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов

10.06.2021 13:43

В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону

10.06.2021 13:33

Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»

10.06.2021 13:29

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим

10.06.2021 13:17

Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России

10.06.2021 13:02

В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка

10.06.2021 12:36

В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки

10.06.2021 12:29

На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег

10.06.2021 12:28

Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов

10.06.2021 12:20

Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии

10.06.2021 12:04

Полиция Челябинской области устроит «охоту» на дебоширов в День России

10.06.2021 11:40

В Челябинской области за сутки подтверждено 86 новых случаев ковида

10.06.2021 11:27

Каждый третий челябинец предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте

10.06.2021 11:09

Главный футбольный трофей страны начинает триумфальное шествие от Владивостока до Петербурга

10.06.2021 11:03

Полицейские Снежинска помогли пятилетнему мальчику стать сотрудником ГИБДД

10.06.2021 11:00

Южноуральцев приглашают 11 июня на красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»

10.06.2021 10:59

В Челябинской области пройдет автопробег в помощь восьмилетнему мальчику

10.06.2021 10:41

Журналисты в погонах отмечают профессиональный праздник

10.06.2021 10:25

Челябинская область получила 542 тысячи доз вакцин для вакцинации от инфекционных заболеваний

10.06.2021 10:21

В нацпарке «Зигальга» в фотоловушки угодили сохатый и косолапый

10.06.2021 10:07

Жители Челябинска задыхаются от гари

10.06.2021 09:54

В Златоусте весь личный состав спасателей подняли на поиски двухлетнего малыша

10.06.2021 09:35

Сегодня можно наблюдать уникальное событие – полное кольцевое затмение Солнца

09.06.2021 23:10

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

09.06.2021 23:01

УКВЗ уже изготовил для Челябинска 14 кузовов трамвайных вагонов

09.06.2021 21:11

Десятого июня в Челябинской области – небольшие дожди и грозы

09.06.2021 20:57

Десятого июня у православных Вознесение Господне