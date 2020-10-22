Аналитики МегаФон рассказали о кинопристрастиях жителей Челябинской области

Самоизоляция вызвала повышенный интерес онлайн-кинотеатрам.

Трендом стало возвращение к просмотру культового сериала прошлых лет – «Игре Престолов» и интересу к недавнему сериалу «Гранд» российского производства.

В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый пятый пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения на Южном Урале приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - «Игрой Престолов» и «Грандом» - также вошли «Содержанки», «Фитнес», «ЧИКИ». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерийных лент жители Челябинской области в основном отдают предпочтение жанру комедии – 38 процентов, то в фильмах больше склоняются к фантастике, боевикам и триллерам. На них в общей доле просмотров приходится 49 процентов. В топе этой категории - «Джокер», «Джентльмены», «Ford против Ferrari», «Плохие парни навсегда», «Заражение».

«Челябинцы показали себя активными пользователями мобильного телевидения в этом году. В Уральском регионе нас обошли только соседи из Свердловской области и ХМАО, мы разместились на почетном третьем месте. Пандемия внесла определенные ограничения в жизнь людей, переориентировав нашу работу и увлечения в онлайн-режим. Например, наш мобильный кинотеатр стало посещать на 16 процентов больше абонентов компании», - комментирует директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

На МегаФон ТВ доступно свыше пяти тысяч фильмов и тысячи сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более ста премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.