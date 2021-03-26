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Аналитики МТС выяснили, что делает рекламу эффективной

МТС проанализировала рекламные кампании в digital-каналах за год и определила слова, включение которых в текст сообщений делает продвижение более эффективным.

Аналитика основана на изучении рекламных сообщений малого, среднего и крупного бизнеса, отправленных при помощи сервиса МТС Маркетолог, — SMS, e-mail, push-уведомлений, рекламы в социальных сетях. При помощи анализа Big Data МТС выявила слова, которые чаще всего встречались в рекламных кампаниях c CTR[1] больше 3%.

В топ самых эффективных слов в рекламе вошли:

1. «Без» — встречалось в 78% успешных рассылок.

Предлог «без» в сообщениях указывал на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, без первого взноса, без дополнительной платы. Такие рассылки чаще всего показывали высокий процент переходов по ссылкам рекламодателей.

2. «Узнайте» – встречалось в 72% успешных рассылок.

Как показало исследование, классический призыв к действию всё ещё заметно влияет на успех рассылки. В прошлом году это слово чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия».

3. «Код» – встречалось в 63% успешных рассылок.

SMS с предложением кодов на скидку или промокодов также получили высокий CTR.

4. «Бесплатная» – встречалось в 59% успешных рассылок 59%.

Рассылки с предложением бесплатных дополнительных услуг, таких как доставка, диагностика и консультация, чаще интересовали пользователей.

5. «Доставка» – встречалось в 56% успешных рассылок.

Упоминание в сообщении одной из самых востребованных услуг прошлого года заметно влияло на отклик аудитории.

В 2020 году «МТС Маркетолог» стал самой популярной услугой компании для малого и среднего бизнеса в Челябинской области. Наибольший рост спроса на сервис для запуска умной рекламы «МТС Маркетолог» в 2020 году показал ритейл, для которого было необходимо перестроить свою работу в пандемию: на него пришлось 43% новых обращений. Значительно вырос спрос на сервис среди компаний сферы обслуживания (24%).

«В 2020 году южноуральские компании активно использовали сервис «МТС Маркетолог», который помогал адресно рассказывать потенциально заинтересованной аудитории об изменениях графика работы, новых услугах, акциях и бонусных программах. Специальные сервисы, такие как «МТС Маркетолог», становятся для предпринимателей доступными рекламными инструменты, которыми раньше пользовались крупные компании с профессиональными маркетологами в команде», — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

МТС Маркетолог — решение МТС для самостоятельного запуска рекламы и лидогенерации в интернете. Сервис решает задачи по продвижению малого, среднего и крупного бизнеса с помощью Big Data оператора.