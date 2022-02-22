Аналитики выяснили, как подарки стоит ждать на 23 февраля

МТС изучила траты жителей Челябинской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ обезличенных данных южноуральских клиентов МТС Банка за февраль 2021 и 2022 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары, а проводить этот день мужчины предпочитают в ресторанах, барах и кинотеатрах.

Накануне 23 февраля, который считается праздником всех мужчин, традиционно повышается спрос на товары и услуги, которые выступают в качестве подарков. Аналитики МТС выделили несколько категорий, в которых значительно увеличивается количество операций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству операций на Южном Урале наблюдается в магазинах видеоигр – 63%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты – 34%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары – 33%.

Аналитики также выяснили, что южноуральские мужчины не хотят проводить 23 февраля в одиночестве, о чем свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 53% по сравнению со средними показателями февраля. Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в рестораны и бары, в этих заведениях количество транзакций вырастает на 22% и 20% соответственно. Примерно такой же наплыв посетителей наблюдается в кинотеатрах и театрах – на 21% и 17%.

Часть жителей региона предпочитает домашние вечеринки, о чем говорит рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 21%, а также в супермаркетах на 20%.