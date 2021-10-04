Андрей Фалейчик: Мы хотим сделать Копейск зеленым и комфортным для жизни и отдыха

Зеленый и комфортный для жизни и отдыха: глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик рассказал, каким он видит идеальный город.

«Концепция, принятая на сегодняшний день, характеризует то, что мы хотим получить от Копейска. А хотим мы получить зеленый, экологически чистый город. Понимаем также и то, что нужно развивать производство, создавать новые рабочие места. Это основная наша задача, потому что в настоящее время на работу в Челябинск ежедневно ездят около 24-х тысяч копейчан. Отмечу, что производство должно быть зеленым и способствовать улучшению экологической ситуации в городе», - подчеркнул Андрей Фалейчик.

Вторая важная задача, по его словам, - обеспечения комфортного проживания горожан.

«Здесь у нас довольно серьезные проблемы – застройка в Копейске достаточно старая (30-50-х годов), не все хорошо с дворами. Мы же хотели бы видеть город, комфортный для людей - чтобы копейчанам было в нем приятно жить, работать и отдыхать. Копейску нужны зоны отдыха, спортивные объекты, которых сегодня катастрофически не хватает. Смешно, но факт – у нас нет ни одного ФОКа, хотя спортсменов – очень хорошего уровня – более чем достаточно. Копейчане отлично проявляют себя в разных видах спорта, в том числе в велоспорте, легкой атлетике, боксе, - подчеркнул Андрей Фалейчик. - Также в нашем городе обязательно должно быть комфортно детям. Здесь нужно увеличивать количество дополнительных образовательных услуг – сегодня в Копейске их около шестисот. Нужно больше детских кружков, спортивных секций. Здесь зачастую проблема упирается в отсутствие помещений - существующие места для тренировок переполнены».

По мнению главы муниципалитета, Копейск – интересный город, со своей историей, замечательными жителями.

«Здесь живут шахтеры. Этим словом все сказано. Естественно, с закрытием шахт появились определенные проблемы, но нам в любом случае нужно двигаться вперед, не стоять на месте. Для этого у нас есть все инструменты и, что очень важно, поддержка губернатора. Копейск на хорошем счету в области», - сказал мэр города.

Андрей Фалейчик рассказал также, что в настоящее время в центре Копейска завершается строительство спортивного объекта. В следующем году планируется завершить еще один объект, являющийся недостроем.

«Конечно, никто не отменял решения проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это и аварийное жилье, и наши дороги, и освещение. И их тоже обязательно нужно решать», - сказал глава Копейска.

Также Андрей Фалейчик ответил на вопрос журналистов, что он думает по поводу старой идеи присоединения Копейска к Челябинску.

«Мое отношение к ней – резко отрицательное. Об этом многие говорят, но я никогда не соглашусь с данной позицией. Копейск – это самостоятельный город, со своей историей, со своими жителями. И это никогда невозможно будет сделать, просто невозможно», - сказал мэр, который хоть и живет в Челябинске, но чувствует себя и копейчанином тоже (маленький, да удаленький шахтерский городок он знает давно, еще с 90-х, и очень хорошо).